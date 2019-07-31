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Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'tan '100 gün' paylaşımları

POLİTİKA HABERLERİ  | 31.07.2019 22:05 | Son Güncelleme

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, 100 günlük görev dönemindeki belediye bütçesi, gelir ve giderler, borçlar, gerçekleştirilen icraat ve personel hareketlerini içeren bilgileri kamuoyuyla paylaştı.

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'tan '100 gün' paylaşımları

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, görevdeki 100 gününde gerçekleştirdiği icraatın bilançosunu çıkardı. Yavaş, Twitter hesabından yaptığı paylaşımlarda, israfla mücadelenin sonuç verdiğini belirterek bütçeyle ilgili rakamlara yer verdi.

İşte Mansur Yavaş'ın paylaşımları;


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