Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'tan '100 gün' paylaşımları

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, görevdeki 100 gününde gerçekleştirdiği icraatın bilançosunu çıkardı. Yavaş, Twitter hesabından yaptığı paylaşımlarda, israfla mücadelenin sonuç verdiğini belirterek bütçeyle ilgili rakamlara yer verdi.

İşte Mansur Yavaş'ın paylaşımları;

İlk 100 günde hemşehrilerimizin mali ve sosyal haklarını titizlikle koruduk ve gözettik.



Ankara'yı Mustafa Kemal Atatürk'ün başkentine yakışır, dünya başkentleriyle yarışır, tüm yönetimiyle hesap verebilir bir kent haline beraber getireceğiz. #100Gün