Mustafa Tuna'dan canlı yayında Melih Gökçek açıklaması: Herkes her şeyin farkında!

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Tuna, eski büyükşehir belediye başkanı Melih Gökçek ile arasında yaşanan polemiğe yanıt verdi. Tuna, "Yeni polemiklere fırsat vermek istemem. Hırsızlıkla falan kimseyi suçlamadım. Herkes her şeyin farkında. Uzatmaya gerek yok" dedi.

Mustafa Tuna, NTV'de sorulara yanıt verdi.

Geçtiğimiz günlerde Melih Gökçek ile arasında yaşanan hafriyat tartışmasına ilişkin, "Herkes her şeyi söyleyebilir. Bana polemiğe girmek yakışmaz. Hiç kimseyi hırsızlıkla suçlamadım, suçlayamam. Böyle bir şey mümkün değil. Gelirlerle ilgili konuştum. Yeni polemiklere fırsat vermek istemem. Hırsızlıkla falan kimseyi suçlamadım. Herkes her şeyin farkında. Uzatmaya gerek yok" dedi. Gökçek'in 9 soru sormasının hatırlatılması üzerine, "Bana gelmedi. Ben önümüzdeki süreçte yapılacak işlere enerji sarf etmek istiyorum" ifadelerini kullandı.

MUSTAFA TUNA 2019 YEREL SEÇİMİNDE ADAY OLACAK MI?

2019 yılının mart ayında yapılacak yerel seçimlerde aday olup olmayacağı konusunda açıklama yapan Mustafa Tuna, "Aday olunmaz, aday gösterilir. Vatandaş teveccüh gösterirse seçilirsiniz. Aday olacak mıyım bunları konuşmak faydasız işler. Ben faydasız işlerle uğraşmam" diye konuştu.

