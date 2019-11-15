Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Yavaş hakim karşısında

ANKARA Büyükşehir Belediye Başkanı CHP'li Mansur Yavaş, iş insanı Necmettin Kesgin'in, avukatlık yaptığı dönemde sahte imzalı senetle mükerrer tahsilat yaptığı yönündeki şikayeti üzerine açılan 'görevi kötüye kullanma' ve Kesgin'e gönderdiği mesajlar nedeniyle 'kişilerin huzur ve sükununu bozma' suçlamasıyla hakkında açılan dava nedeniyle hakim karşısına çıktı. Savunmasını yapan Yavaş, "Bir suç makinesinin iftiraları ile Ankara Büyükşehir Belediye başkanını buraya diken şahısları kınıyorum. Derhal beraatime karar verilmesini istiyorum" dedi. Ankara 33'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davanın ikinci duruşmasına sanık Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mahsur Yavaş, iş insanı Necmettin Kesgin, taraf avukatları ve Ankara Barosu Başkanı Erinç Sağkan katıldı. Davanın ilk duruşmasına yurt dışında olduğu için mazeret sunarak katılmayan sanık Yavaş savunmasını yaptı. 'SAVCI DEĞİŞİTİRİLİP DAVA AÇILDI' Savunmasında davanın tamamen siyasi olduğunu ileri süren Yavaş, "Bu davada şikayet dilekçesi bana ulaşınca bütün bilgileri ve belgeleri gönderdim. İki savcı dosyayı inceledi. Takipsizlik kararı verilmesi için Adalet Bakanlığına yazı yazıldı. Aradan uzun bir zaman geçti. Bu arada benim belediye başkanlığı adaylığım kesinleşti. Anketlerde geriye düştüklerini görünce Sincan'a bu dosya gönderildi. Savcı değiştirildi ve dava açıldı. Ortada suç yok. Mesajlarda da suç yok. Zorlayarak bu davayı açtılar. Adeta bir suç makinesi olduğu yargı kararıyla ispatlanmış birinin suçlamasıyla Ankara Büyükşehir Belediye Başkanını buraya dikenleri kınıyorum. Böyle suç olmaz. Derhal beraat kararı verilmeli" dedi.

'BENİ SÜREKLİ MESAJLARLA TEHDİT ETTİ' İş insanı Necmettin Kesgin'de Yavaş'ın alacağına karşı senedi yediemin olarak aldığını belirterek, "Yavaş daha sonra senedi geri vermedi. Senedi icra takibine koyarak benden para istedi. Senedin tarihini değiştirerek icra takibi başlattı" diye konuştu. Mahkeme Başkanı Hasan Şatır, Kesgin'e, davaya konu olan, 'görevi kötüye kullanma' ve 'kişilerin huzur ve sükununu bozma' yönünden ifade vermesi için uyardı. Bunun üzerine Kesgin, "Beni sürekli mesajlarla tehdit etti. 'Diplomanı iptal ettireceğim', 'barodaki stajına yakacağım', 'Seni hapse attırıp, öldürteceğim' diyerek tehdit etti" dedi. Kesgin ayrıca ifadesinde Mansur Yavaş'ın suçlamalar dışı savunma yaptığını, kendisinin avukatlık görevini yaptığını söylediğini belirterek, "Avukatın Yargıtay'da iş takipçiliği yapmak gibi bir görevi mi var?' diye sordu. Bunun üzerine Mansur Yavaş, "Sayın Başkan bu bir hakarettir, itibarsızlaştırmaya çalışıyorlar" dedi. YAVAŞ: SENEDE TARİHİ BEN YAZDIM Savunmaların ardından Necmettin Kesgin'in avukatı Özgür Ilgaz, Yavaş'a bazı sorular yöneltti. Yavaş, avukatın, 'Suça konu senedin tarihini siz mi doldurdunuz?' sorusuna, "Evet senede tarihi biz yazdık. Çünkü Kesgin paramızı aldı kaçtı. Biz de paramızı almak için senedi doldurup ancak mükerrer olmaması için not düşüp icra takibine verdik" şeklinde cevap verdi. Kesgin'in avukatı Ilgaz, ayrıca kovuşturmasının genişletilmesi talebinde bulundu. Yavaş'ın avukatları da 'görevi kötüye kullanma' suçunun oluşmadığını, 'kişilerin huzur ve sükununu bozma' suçu yönünden ise zaman aşımı nedeniyle beraat kararı verilmesini talep ettiler. Ayrıca, Yavaş'ın duruşmalardan vareste tutulması talep edildi.