Ankara Büyükşehir Belediye Meclis Toplantısı eylül ayı ikinci oturumu, çocuk koruma evlerinin kapatılmasıyla ilgili ikinci kez konuşma yapmak isteyen Mamak Belediye Başkanı Murat Köse'ye söz hakkı verilmediği gerekçesiyle AK Parti Grubunun protestosuna sahne oldu.

Büyükşehir Belediye Meclisi, Mansur Yavaş başkanlığında, gündemdeki önergeleri görüşmek üzere belediye binasında toplandı.

Meclis toplantısında, başkanlık yazısı olarak sunulan otopark ücretlerinde artışa gidilmesi, Gazi Üniversitesi ile ortaklaşa yapılan Belmek kurslarıyla ilgili protokolün bir yıl daha uzatılması konuları ele alındı ve önergeler, görüşmelerin ardından ilgili komisyonlara sevk edildi.

Toplantıda, Mamak Belediye Başkanı Murat Köse, çocuk koruma evlerinin kapatılması konusunda gündem dışı söz aldı.

Köse, 11 çocuk koruma evinden 10'unun kapatıldığını, koruma altındaki 44 çocuğun evlerden tahliye edildiğini söyledi.

Başkan Yavaş'ın, çocuk koruma evlerindeki tahliyelerin durdurulacağını söylediğini iddia eden Köse, buna rağmen verilen sözün tutulmadığını kaydetti.