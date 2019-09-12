HABER

Ankara Büyükşehir Belediye Meclis Toplantısı

GÜNCEL HABERLERİ  | 12.09.2019 21:11 | Son Güncelleme

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş: "Sulu tarımla ilgili çalışmalarımız devam ediyor. Gölbaşı-Bala arasında sulu tarıma geçilecek yerlerde bir iş birliği yapmamız gerekecek"

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, "Sulu tarımla ilgili çalışmalarımız devam ediyor. Gölbaşı-Bala arasında sulu tarıma geçilecek yerlerde bir iş birliği yapmamız gerekecek." dedi.

Ankara Büyükşehir Belediye Meclisi, Belediye Başkanı Mansur Yavaş başkanlığında toplandı.

Meclis toplantısında, ASKİ Genel Müdürlüğüne ait kullanılmayan taşınmazların satışına ilişkin başkanlık yazısı hukuk komisyonuna, bazı imar değişikliği planları ise imar komisyonuna sevk edildi.

Toplantıda söz alan Bala Belediye Başkanı Ahmet Buran, ilçe ile ilgili taleplerini dile getirdi, parkların, yeşil alanların, mezarlıkların ve refüjlerin bakımının ilçe belediyelere devredilmesini talep etti. İlçede birçok insanın geçimini tarım ve hayvancılık üzerinden sağladığına dikkati çeken Buran, Mansur Yavaş'a "sulu tarıma geçeceğiz" seçim vaadini hatırlattı.

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Yavaş ise parkların, yeşil alanların, mezarlıkların ve refüjlerin bakımının ilçe belediyelere devredilebileceğini ifade etti. Gölbaşı-Bala arasında sulu tarım yapılması ile ilgili çalışmaların devam ettiğini belirten Yavaş, şunları söyledi:

"İsteyen belediye başkanımız olursa protokol yapmak suretiyle devredeceğiz. Bu şekilde sağlıklı bir hizmet verilmesinin mümkün olmadığı görülüyor. Sulu tarımla ilgili çalışmalarımız devam ediyor. Gölbaşı-Bala arasında sulu tarıma geçilecek yerlerde bir iş birliği yapmamız gerekecek. Ayrıca hayvancılıkla ilgili de Halk Ekmek'in yöneticileri bugün belli oluyor. Bunu kamuoyuna Halk Market diye açıklamıştık."

Okul harcamaları belinizi bükmesin! 100 ParaPuan hediyeOkul harcamaları belinizi bükmesin! 100 ParaPuan hediye
İmamoğlu'ndan ilçe belediye başkanlarıyla toplantıİmamoğlu'ndan ilçe belediye başkanlarıyla toplantı
Feci kaza! Ölü ve yaralı varFeci kaza! Ölü ve yaralı var
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Ankara Büyükşehir Belediye Meclis Toplantısı

En Çok Okunan Haberler

AKOM'dan İstanbul için önemli uyarı

AKOM'dan İstanbul için önemli uyarı

Gelin adayı Hanife'den bikinili paylaşım! 'İyice zumlayın...'

Gelin adayı Hanife'den bikinili paylaşım! 'İyice zumlayın...'

AYM'den memurluktan atılan kadın için 'hak ihlali' kararı!

AYM'den memurluktan atılan kadın için 'hak ihlali' kararı!

Bülent Arınç'tan Bülent Turan'a çok sert yanıt: Sana yazık olur

Bülent Arınç'tan Bülent Turan'a çok sert yanıt: Sana yazık olur

Piyasaların merakla beklediği faiz kararı açıklandı

Piyasaların merakla beklediği faiz kararı açıklandı

Teröristler tarafından yola döşenen patlayıcı infilak etti: 4 şehit, 13 yaralı

Teröristler tarafından yola döşenen patlayıcı infilak etti: 4 şehit, 13 yaralı

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

AYM'den memurluktan atılan kadın için 'hak ihlali' kararı!

AYM'den memurluktan atılan kadın için 'hak ihlali' kararı!

Aradığınız tüm ürünler akıl almaz indirimlerle Hepsiburada’da!

Aradığınız tüm ürünler akıl almaz indirimlerle Hepsiburada’da!

Sandalyeden düşen İmamoğlu ile Erdoğan arasında güldüren diyalog

Sandalyeden düşen İmamoğlu ile Erdoğan arasında güldüren diyalog

İçişleri Bakanlığından 'hız limiti' açıklaması

İçişleri Bakanlığından 'hız limiti' açıklaması

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
12 Eylül 2019 Süper Loto çekiliş sonuçları

İşte Süper Loto'da kazandıran numaralar!

İmamoğlu'ndan ilçe belediye başkanlarıyla toplantı

İmamoğlu'ndan ilçe belediye başkanlarıyla toplantı

Eskişehir'de feci kaza! Ölü ve yaralı var

Feci kaza! Ölü ve yaralı var

Teröristler tarafından yola döşenen patlayıcı infilak etti: 4 şehit, 13 yaralı

Teröristler tarafından yola döşenen patlayıcı infilak etti: 4 şehit, 13 yaralı

Son dakika: Yargıtay firari eski hakim Nalan Can'ı tutukladı

Yargıtay firari eski hakim Nalan Can'ı tutukladı

Panik anları! Alev alev yandı

Panik anları! Alev alev yandı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.