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  4. Ankara Büyükşehir Belediye Meclis Toplantısı'nda konser kavgası! Meclis üyeleri tekme tokat birbirine girdi

Ankara Büyükşehir Belediye Meclis Toplantısı'nda konser kavgası! Meclis üyeleri tekme tokat birbirine girdi

07.11.2024 21:08
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07.11.2024 21:08
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Ankara Büyükşehir Belediye (ABB) Meclisi toplantısında, Büyükşehir Belediyesince 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kapsamında düzenlenen konserin gündeme geldiği sırada meclis üyeleri arasında kavga çıktı. Meclis üyeleri kürsünün önünde tekme tokat birbirine girdi. Arbedenin büyümesi üzerine oturum sona erdirildi.

Belediye Meclis Konferans Salonu'nda düzenlenen kasım ayının ilk toplantısı, Büyükşehir Belediye Meclisi Birinci Başkanvekili Ertan Işık başkanlığında gerçekleştirildi.

Toplantıda konuşan AK Parti Meclis Üyesi Fatih Ünal, Ankara'da ciddi bir trafik sorununun bulunduğunu söyledi.

Ünal, Konya ile Samsun yolu arasında Mamak, Altındağ, Keçiören, Yenimahalle ve Çankaya ilçelerinin içinden geçen, Kayaş'tan başlayan ve sonrasında Gölbaşı'na kadar uzayabilecek metrobüs sisteminin yapılması gerektiğini belirtti.

Bu sistemin az maliyetli olduğunu ve Ankara'daki trafik sorununa ciddi bir çözüm yolu olacağını ifade eden Ünal, "Metrobüsleri buraya tahsis edersek hem trafik azalır hem insanlar araç kullanımını azaltırlar. Ben inanıyorum ki yüzde 20 oranında araç trafiği Ankara'da azalacaktır." dedi.

ARBEDE YAŞANDI

AK Parti Grubu adına konuşan Grup Başkanvekili Nihat Yalçın, kentin asli sorunları trafik ve altyapı problemine çözüm üretilmesi gerektiğini söyledi.

29 Ekim'de yapılan Ebru Gündeş konserine 69 milyon lira bütçe ayrıldığını paylaşılan belgelerle öğrendiklerini ifade eden Yalçın, "Bazı arkadaşlar bugüne kadar eleştirilerin tamamında yaptıkları 'Yalan söylüyorsunuz.', 'Allah'tan korkmazlar, kuldan utanmazlar.' gibi bir paylaşım silsilesi içerisine girdiler. Ortada belge var. Belgeleri görünce daha sonra 'Mansur Yavaş Başkanımızın bu konuyla ilgili bilgisi yok.' dediler" şeklinde konuştu.

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Yalçın, iç denetim biriminin çalışma başlattığının ve çıkan rapor sonucunda kamuoyunun detaylı bilgilendirileceğinin söylendiğini belirtti.

İlgili firmaya herhangi bir ödeme yapılmadığının ve fatura kesilmediğinin söylendiğini kaydeden Yalçın, "Firma fatura kesmemiş olabilir. Ödeme de yapılmamış olabilir ancak bir günlük konser için 69 milyon liralık sözleşme yapıldığı gerçeğini değiştirmez." dedi.

Mor ve Ötesi Grubu'na yine bu yıl 19 Mayıs etkinlikleri kapsamında 71 milyon lira ödeme yapıldığını söyleyen Yalçın, "ABB yönetimi, 'Bir günlük konsere verilmedi, 3 günlük konsere verildi.' dedi. 3 günlük konsere verilmesi, 71 milyon liranın normal bir rakam olduğunu mu gösteriyor?" ifadelerini kullandı.

OTURUM KAPATILDI

Geçen yıl 29 Ekim'de düzenlenen Candan Erçetin ve Murda konseri için bir günlük ödenen tutarın 80 milyon 40 bin lira olduğunu belirten Yalçın, şunları söyledi:

"Ankara'nın ciddi anlamda sorunları varken trafik, toplu taşıma, altyapı sorunları, temizlik... Gerçekten Ankara, tarihin en kötü dönemini yaşamaktadır. Bunun ötesinde sigorta prim borçları açıklanıyor. Ankara Büyükşehir Belediyesi, sigorta prim borçlu belediyeler arasında birinci sırada. 8 milyar borcu var. Hazine ve Maliye Bakanlığı, vergi yüzsüzleri listesini açıklıyor. Ankara Büyükşehir Belediyesinin şirketleri orada. Her sayfada bir şirket var. Bugün baktık, sadece BUGSAŞ'ın 600 milyon lira borcu var. Ankara'da tüm bunlar yaşanırken Ankara Büyükşehir Belediyesi, konserlere ayırdığı yüz milyonlarca liralık bütçesiyle adeta Mansur Yavaş'ın reklam ajansı haline dönüşmüştür. Üzülerek ifade etmek istiyorum. Ankara'da eser ve hizmet belediyeciliğinin yerini vur patlasın, çal oynasın belediyeciliği dönemi almıştır."

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Yalçın'ın ardından konuşan Büyükşehir Belediye Meclisi Birinci Başkan Vekili Işık, "Ben, sizin rahatsızlığınızı anlıyorum, 19 Mayıs ve 29 Ekim. Biz, bugüne kadar 60'a yakın konser yapmışız fakat konu, 19 Mayıs ve 29 Ekim olunca ben cidden sizin rahatsızlığınızı anlıyorum." dedi.

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Işık'ın konuşması sırasında toplantı salonunda meclis üyeleri arasında kavga çıktı.

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Meclis üyeleri kürsünün önünde tekme tokat birbirine girdi. Bunun üzerine oturum kapatıldı. (AA)Bu içerik Metin Yamaner tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Ankara Büyükşehir Belediyesi kavga
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