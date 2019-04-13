Ankara Büyükşehir Belediye Meclisi toplandı

Ankara Büyükşehir Belediye Meclisi’nin yeni üyeleri, Belediye Başkanı Mansur Yavaş’ın mazbatasını alarak göreve başlamasının ardından ilk toplantısını gerçekleştirdi.

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, yeni Belediye Meclis üyelerinin belirlenmesiyle birlikte Nisan ayı toplantısına da başkanlık etti. Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başlayan toplantıda Belediye Meclisi Başkanlık Divanı için Meclis birinci ve ikinci başkanvekili ile 4 asil ve 2 yedek katip üyenin seçimi de tamamlandı.

Belediye Meclis Toplantı Salonu’nda yeni meclis üyelerini tek tek selamlayarak tokalaşan Yavaş, ilk toplantıda Ankara’ya hizmet için el birliği ile çalışmak istediğini vurguladı. Sözlerine, "Milli ve manevi ağırlığı çok yüksek olan bu göreve başlamadan önce, bu toprakları bize yeniden vatan kılan ve Ankara’mızı Başkent yapan, bağımsızlığımızın mimarı Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarına, şehitlerimize ve gazilerimize minnetlerimi sunuyor, rahmetle anıyorum" diyerek başlayan Yavaş, yönetim anlayışına ilişkin de şu önemli mesajları verdi:

"25 bin 437 kilometrekarenin derdiyle dertlenecek, çözüm için ayrımsız gayret edecek bir Meclis ile çalışacağımıza inanıyorum. Gönüllerini kazandığım için beni buraya taşıyan Ankaralılara ve Ankara’ya borçluyum. 5 buçuk milyon Ankaralının sorumluluğunu, bu ağır borcu birlikte taşıyacağız. 148 Belediye Meclis Üyesiyle, Ankara’mızın sorunlarını birlikte omuzlayacağız."

"Üye dağılımında AK Parti’nin ağırlığı beni rahatsız etmedi"

Yerel seçimler sonrası Belediye Meclis üyeliklerine yansıyan parti dağılımına ilişkin de değerlendirmelerde bulunan Başkan Yavaş, şöyle konuştu:

"Meclis üye dağılımında ağırlığın AK Parti’de olması beni hiç rahatsız etmemiştir, etmeyecek de. Çünkü buradaki tüm arkadaşlarımın, söz konusu Ankara’ya hizmet olunca, hiçbir siyasi parti ayrımı yapmadan, gerçekleşecek her faaliyet ve projede, Ankara için ortak irade koyacağına inancım tamdır. Kampanya sürecinde de söz vermiştim. Eğer buradaki çoğunluk Cumhuriyet Halk Partisi’nde olsaydı Encümen’de ve Meclis bünyesinde çalışacak olan komisyonlarda, eşit dağılımı sağlayarak, daha şeffaf ve adil çalışmanın önünü açacaktım. Belediyeciliği bir siyaset alanı olarak görmeyeceğimi, onu Ankara’mıza hizmet alanı olarak niteleyeceğimi, ona göre çalışacağımı vurguladım. Bu niyetimi gerçekleştirecek bir Meclis aritmetiği olsa da olmasa da, burada temsil edilen tüm partilerin, Meclis çalışmalarında ortak aklı işleteceğine ve önceliklerinin Ankara olacağına inanıyorum. Benim Ankara’ya hizmet yolunda hiçbir arkadaşımıza karşı bir önyargım olmadığı gibi hiç kimsenin iyi niyetinden de şüphem yok. El ele vererek, vicdan ve ortak akıl eşliğinde uygulayacağımız projelerde, burada bulunan sizlerin kasten engel olmaya yönelik bir tavır takınacağınızı kesinlikle düşünmüyorum."

"Yanlışımız varsa düzeltin, bizi ikaz edin"

Belediye yönetimi olarak eleştirilere açık olduklarını ifade eden Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, "İnsanız ve elbette hataya düşebiliriz, yanılabiliriz. Burada birbirimizi ikaz etmek, yanlışın düzeltilmesini sağlamak, hem sağlıklı bir sistemin temel taşıdır, hem de birbirimize karşı olan sorumluluğumuzdur, borcumuzdur. Ne ‘ben yaptım, oldu’ demek doğrudur ne de her yapılana partizanca duyguyla karşı çıkmak. Doğru olan, şeffaf ve denetlenebilir olmak, eleştiri ve tekliflere önyargısız yaklaşmak. İnşallah bu sistemi hep birlikte burada hakim kılacağız. Artık mesai arkadaşıyız ve birbirimize karşı ’İyiliği emretmek ve kötülükten alı koymak’ gibi ağır bir sorumluluğumuz var. Olur da belediyede benim göreve getirdiğim bir arkadaşım yanlışa düşer, zulmeder, haram meyleder, hakkı korumazsa, sizler de hakkın korunması yolunda karşıma dikilmezseniz, 5 buçuk milyon hemşehrimize, tüm Türkiye’ye, hem bu dünyada hem de ahirette hesap vermek zorunda kalırsınız. Bu yaştan sonra ne haram yemenin, ne de haram yedirmenin riskine dahi girecek değilim. O yüzden yapılan iyi ve kötü ne varsa, tarihe miras kalacak. Elbette yapılması gerektiği halde yapılmamış olanların sorumluluğu da miras kalacaktır. Şahsen en büyük arzum, görevi bıraktığımda, arkamda hem ‘herkesin başkanıydı’ diye anılabilmek hem de ‘akçeli işlere bulaşmadı, kimseyi de bulaştırmadı’ dedirtebilmek. Allah’tan dileğim, bunları duymak ve hiçbir arkadaşımızın istikametini bozmadığına şahit olmak" dedi.

"Ankara’da idare edeceğimiz kaynak tüm vatandaşlarımızın kesesidir"

Büyükşehir Belediyesine ait gelirlerinin adaletli şekilde ve hizmet öncelikli olarak dağıtılacağına dikkat çeken Başkan Yavaş, "Artık yeni bir yol tutturmak ve yeni şeyler yapmak durumundayız" diyerek "Belediyemizin kesesi diye bir şey yok, Türkiye’mizin kesesi var. Erzurumlunun da vergisi var, İzmirlinin de, Diyarbakırlının da var, Gümüşhanelinin de, İstanbullunun da. Ankara’da idare edeceğimiz kaynağı, tüm vatandaşlarımızın kesesi olarak görmek mecburiyetindeyiz. Dolayısıyla kaynağı da zamanı da en verimli biçimde yönetmeliyiz. Çünkü bizim ne kaybedecek bir liramız ne de bir dakikamız var. Geleneksel değerlerimizi koruyarak, bilimle ve çağdaş yönetim modelleriyle Ankara’yı yönetmek ve dünya başkentleri sıralamasında yerini yükseltmek mecburiyetindeyiz. Hiçbir alanda ‘dediğimiz dedik’ olmayacağız" ifadelerini kaydetti. "Makamda oturan bir başkan olmayacağım"

Halkın içinde, esnafın sorunlarını dinleyen, talepleri dikkate alan bir belediye başkanı olacağının ve siyasi polemiklerden uzak duracağının altını çizen Yavaş, şeffaf belediyecilik anlayışını Ankara’ya kazandıracaklarını söyleyerek, sözlerini şöyle tamamladı:

"Benden, makamında oturan ve tek işi geleni gideni ağırlamak olan bir başkanlık göremeyeceksiniz. Belediyemizin yürüttüğü projeleri yerinde denetleyecek, kurumlarımızın vatandaşlarımızı memnun edip etmediğini sahada gözlemleyecek bir başkanlık göreceksiniz. Her fırsatta esnafımızla birlikte olacağız. Onların sorunlarını birinci ağızdan dinlemekle kalmayıp, belediyenin yapmakta eksik kaldığı ne varsa onları hızla tamamlayacağız. Söz verdiğimiz projelerimizin hayata geçirilmesinde bu Meclis’ten bir engelleme ve art niyet çıkacağına inanmıyorum. Zaten Ankara hizmet bekliyor ve bunlara ayıracak ne zamanımız ne de enerjimiz var. Ankara’ya hizmet yolundaki projelere ‘kimin ne katkısı var, kim kötü niyetli davranıyor’ hepsi görüleceği için hiçbir üyemizin bu anlamda kendisini bu olumsuz imaja sürükleyeceğini ve Ankaralıların gözünde küçüleceğini tahmin etmiyorum. Oy verenle vermeyene götürülecek hizmet farklı olmayacak. Tüm Ankara’ya adil hizmet götüreceğiz. Yola çıkarken belediye başkanlığım esnasında tek rozetimin Türk bayrağı olacağını sık sık vurgulamıştım. Farklı partilerden seçilip buraya gelen sizlerin de ‘o partili-bu partili’ ayırmadan aynı şekilde davranacağınızı samimiyetle düşünüyorum. Çünkü partizanlıktan uzak, adil hizmet bekleyen Ankara’mızın buna fazlasıyla ihtiyacı var. İnşallah bu şehri, el ele, kardeşçe ve dostça yöneteceğiz."

Ankara Büyükşehir Belediye Meclisi toplandı

Ankara Büyükşehir Belediye Meclisi toplandı

Ankara Büyükşehir Belediye Meclisi toplandı

Ankara Büyükşehir Belediye Meclisi toplandı

Ankara Büyükşehir Belediye Meclisi toplandı

Ankara Büyükşehir Belediye Meclisi toplandı

Ankara Büyükşehir Belediye Meclisi toplandı