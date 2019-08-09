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Ankara Büyükşehir Belediye Meclisi toplandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 09.08.2019 20:30 | Son Güncelleme

Ankara Büyükşehir Belediyesi ağustos ayı dördüncü oturumunda, belediye şirketlerinde hizmet alımıyla çalışan işçilerin Kurban Bayramı ikramiyelerinin ödenmesi kararlaştırıldı

Ankara Büyükşehir Belediye Meclisi ağustos ayı dördüncü oturumunda, belediye şirketlerinde hizmet alımıyla çalışan işçilerin Kurban Bayramı ikramiyelerinin ödenmesi kararlaştırıldı.

Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş başkanlığında düzenlenen toplantıda, hizmet alımı yoluyla çalışan belediye şirket işçilerine ödenecek bayram ikramiyesi meclis gündemine getirildi.

Yapılan oylama sonucunda, toplu iş sözleşmesi bulunmayanlar ile toplu iş sözleşmesinde bayram için ödeme düzenlenmeyenlere, 2019 yılı Kurban Bayramı'nda 13 günlük yevmiyenin sosyal yardım olarak ödenmesi, belediye birimleri ile ASKİ ve EGO genel müdürlüklerinde hizmet alımı yoluyla çalışan belediye şirket işçilerine ödenecek sosyal yardımın ise ilgili belediye şirketince karşılanması oy birliği ile kabul edildi.

Oturumda söz alan Ankara Büyükşehir Belediye Meclis Başkanvekili Fatih Ünal da bu ikramiyelerin Ramazan Bayramı'nda da verilmediğini ifade ederek, düzenlemeye ekleme yapılıp verilebileceğini söyledi.

Bunun üzerine Başkan Yavaş, konunun yarınki oturumda ayrıca görüşülebileceğini ifade ederek, toplantıyı kapattı.

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Ankara Büyükşehir Belediyesi meclis toplantısı

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