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Ankara Büyükşehir Belediye Meclisi toplandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 09.10.2019 19:03 | Son Güncelleme

Ankara Büyükşehir Belediye Meclisi ekim ayı üçüncü toplantısı yapıldı

Ankara Büyükşehir Belediye Meclisi ekim ayı üçüncü toplantısı yapıldı.

Belediye meclisi, Birinci Başkanvekili Fatih Ünal başkanlığında bugün toplandı. Ünal, önergelerin oylamasına başlamadan önce Ankara Büyükşehir Belediye Meclisi ve Elmadağ Belediye Meclisi üyesi CHP'li Vahit Cansever'in geçirdiği trafik kazasında hayatını kaybetmesinden dolayı başsağlığı dileklerini iletti.

Türkiye'nin güney sınırında oluşturulmaya çalışılan terör koridorunu yok etmek, bölgeye barış ve huzuru getirmek amacıyla başlatılan Barış Pınarı Harekatı ile ilgili değerlendirmelerde bulunan Ünal, Türk ordusunun her zaman yanında olduklarını söyledi.

Meclis'te partileri bulunan grup başkanları, Cansever için başsağlığı dileklerini ve Barış Pınarı Harekatı'na yönelik destek mesajlarını iletti.

Açıklamaların ardından ilgili komisyon raporlarının oylanmasıyla meclis oturumu son buldu.

Ünal, yarınki meclis oturumunun saat 18.00'de yapılacağını bildirdi.

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