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Ankara Büyükşehir Belediye Meclisi Toplantısı

POLİTİKA HABERLERİ  | 13.04.2019 19:58 | Son Güncelleme

Ankara Büyükşehir Belediyesinin 31 Mart'taki seçimlerin ardından bugün gerçekleştirilen ilk toplantısında, AK Parti ve MHP gruplarının "belediye şirketlerinin şeffaf yönetilmesi ve denetlemesine" ilişkin verdiği teklifin gündeme alınmadan reddedildiği bildirildi - AK Parti Belediye Meclisi Grup Başkanvekili Mümin Altunışık: - "Seçim öncesi belediyeyi şeffaf, adil ve ortak yönetmekten bahseden Mansur Bey'in şeffaflıktan kaçmasını anlamıyoruz"

Ankara Büyükşehir Belediye Meclisinin 31 Mart'taki seçimlerin ardından bugün gerçekleştirilen ilk toplantısında, AK Parti ve MHP gruplarının "belediye şirketlerinin şeffaf yönetilmesi ve denetlemesine" ilişkin verdiği teklifin gündeme alınmadan reddedildiği belirtildi.

Ankara Büyükşehir Belediye Meclisi, 31 Mart'ta yapılan yerel seçimlerin ardından Yavaş başkanlığında ilk kez toplandı.

Meclis Başkanvekillerinin seçiminin yapıldığı ve 2018 yılı Denetim ve Faaliyet raporlarının oylandığı toplantıda, AK Parti ve MHP gruplarının, "belediye şirketlerinin şeffaf yönetilmesi ve denetlemesine" ilişkin verdiği teklifin gündeme alınmadan reddedildiği bildirildi.

AK Parti Belediye Meclisi Grup Başkanvekili Mümin Altunışık, yaptığı yazılı açıklamada, 147 kişilik Mecliste 107 kişinin verdiği teklifin gündeme dahi alınmadığını ifade etti.

Tekliflerinin 4 siyasi partinin belediye şirketlerinde ortak denetimini öngördüğünü belirten Altunışık, şunları kaydetti:

"Bizler, şeffaf ve denetlenebilir bir belediye öngördük. Bu önergeyle belediyeden atılması düşünülen işçileri de korumak istedik. Belediyeyi borçlandırmanın önüne geçmek istedik. Ortak aklı çalıştırmak istedik. Seçim öncesi belediyeyi şeffaf, adil ve ortak yönetmekten bahseden Mansur Bey'in şeffaflıktan kaçmasını anlamıyoruz. Hani belediyede uzlaşma olacaktı. Daha başlamadan Meclisi hiçe sayması Ankaralı vatandaşların iradesine saygısızlıktır."

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