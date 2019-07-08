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Ankara Büyükşehir Belediye Meclisi Toplantısı

GÜNCEL HABERLERİ  | 08.07.2019 22:24 | Son Güncelleme

Ankara Büyükşehir Belediye Meclisi temmuz ayı birinci oturumu Mansur Yavaş başkanlığında toplandı

Ankara Büyükşehir Belediye Meclisi temmuz ayı birinci oturumu Başkan Mansur Yavaş başkanlığında toplandı.

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Yavaş, Rusya'da katıldığı 9. Moskova Kentsel Forumu'nda yaptığı çalışmalar hakkında meclisi bilgilendirerek geçen ay yapılan toplantı tutanağını üyelerin oylarına sundu.

Toplantıda daha sonra bazı meclis üyeleri, soru önergeleri vererek bilgi talebinde bulundu.

CHP Meclis Üyesi Cem Şahin, verdiği soru önergesinde, Ankara Büyükşehir Belediyesinin son 15 yılda çeşitli kurum ve kuruluşlardan aldığı hibe ve destek programlarıyla ilgili ayrıntılı bilgi verilmesi talebinde bulundu.

MHP Grup Başkanvekili Murat Ilıkan ve arkadaşları ise belediyeye bağlı şirketlerde yönetim kurulu üyelerine huzur hakkı, ücret, ikramiye, prim ve yıllık karlardan ödenen ücretlerin şirketlerde görevli meclis üyelerinin aldıkları ücretleri geçmemesi yönünde meclisin çalışmalarda bulunması yönünde soru önergesi verdi.

MHP grubu olarak verdikleri önergeye ilişkin söz alan MHP Meclis Üyesi Rüştü Biçer, Yavaş'ın geçmiş meclis toplantılarında şirketlerin zarar ettiği yönünde açıklamalarda bulunduğunu anımsatarak, şunları söyledi:

"Zarar eden şirketlerdeki yönetim kurulu üyelerinin seçilmiş meclis üyelerinden fazla huzur hakkı alması doğru değildir. Ayrıca geçen ayki meclis toplantımızda ekonomik nedenlerden dolayı belediye şirketlerinde çalışanlara bayram ikramiyelerinin verilmediğini söylediniz. Bu şartlar altında şirket yöneticilerinin huzur hakkı almalarının doğru olmadığını düşünüyoruz."

- "Şirket yöneticileri ikramiyeleri ödesin"

Başkan Yavaş ise bayramlarda işçilere ödenmesi gereken ikramiyelerin şirket yöneticileri tarafından ödenmesi gerektiğini söyledi.

Yavaş, "İkramiyeleri kim ödeyecek arkadaşlar, şirket yöneticileri ödeyecek. Şirket yöneticileri niye ikramiyeleri neden ödemiyor? Ödesinler. Şirket yönetimi ile ilgili açtığımız davalarda şirket yöneticileri hakkında şirketi zarara uğratanları mahkemeye vermeye devam ediyoruz." dedi.

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Ankara Büyükşehir Belediye Meclisi Mansur Yavaş Temmuz ayı birinci oturumu

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