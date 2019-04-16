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Ankara Büyükşehir Belediye Meclisi toplantısında sosyal denge tazminatı uyuşmazlığı

GÜNCEL HABERLERİ  | 16.04.2019 21:09 | Son Güncelleme

Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş: - "Önerge geldiği gibi kabul edilseydi sosyal denge tazminatı paralarını alırlardı. Ama önerge ile kabul edildiği için veto edeceğimin bilinmesini isterim. Vetonun faturası sizindir"

Ankara Büyükşehir Belediye Meclisinin toplantısında sosyal denge tazminatının ödenmesi konusunda görüş ayrılığı yaşandı.

Mecliste AK Parti Grup Başkanvekili Mümin Altunışık, sosyal denge tazminatının "herkese eşit ve en üst seviyeden" verilmesi yönünde bir önerge verdi.

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş ise önergenin kabul edilmesi halinde sendika ile pazarlık hakkının ortadan kalkacağını savundu.

Ankara Büyükşehir Belediye Meclisi 4'üncü toplantısını yaptı. Toplantıda gündemde yer alan 4 madde ele alınarak oylandı. Birinci maddede geçen toplantı tutanak özeti maddesi yer aldı. İkinci olarak belediyenin kadro iptal ihdaslarına ilişkin başkanlık yazısı oy birliğiyle kabul edildi ve eski düzenin devamı kararına varıldı.

Üçüncü olarak, "Sosyal denge tazminatı ödenmesi ile ilgili yetkili sendikayla sözleşme yapmak üzere belediye başkanına yetki verilmesi" konusu görüşüldü.

AK Parti Grup Başkanvekili Mümin Altunışık, sosyal denge tazminatının "herkese eşit ve en üst seviyeden ödenmesi" yönünde bir önerge verdi.

Belediye Meclisi üyeleri sosyal denge tazminatının geçen senelerde nasıl verildiği yönünde bir bilginin olup olmadığını sordu. Ancak buna yönelik bir bilgi ortaya çıkmadı.

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Yavaş ve CHP'li üyeler, başkanlık yazısının geldiği şekliyle kabul edilmesini istediler.

AK Partili Altunışık ise ayrıma sebebiyet verilmemesi ve eşitliğin sağlanması için önergesinde ısrar etti. Belediye Başkanı Yavaş da belediyenin bu süreçte sendika ile pazarlık yaptığını belirterek, bu önergenin kabul edilmesi halinde pazarlık hakkının ortadan kalkacağını dile getirdi.

Önergenin geri çekilmesi ve gelecek ay Meclis toplantısına getirilmesi gündeme geldi ancak taraflar bunu da kabul etmedi.

Yenimahalle Belediye Başkanı Fethi Yaşar, "Sayın Başkan çalışanların daha iyi geçinmeleri ve yaşamaları için emeklerinin karşılığını vermek belediyenin görevi ama belediyenin mali durumunu tespit etmemişsiniz. Gelecek ay getirin görüşelim." teklifinde bulundu.

Belediye Meclisindeki CHP'li üyeler AK Parti'li üyelerin getirdiği önergenin çalışanlara hak kaybı yaşatacağını ileri sürdü. Maddenin olduğu gibi kabul edilmesi halinde çalışanların sosyal denge tazminatını alabileceğine işaret eden CHP'li üyeler önerge sonrasında bunu alamayacağını vurguladı.

- Yavaş veto etti

İtirazlar sonrasında sosyal denge tazminatını içeren madde AK Parti'li Altunışık'ın verdiği önerge ile kabul edildi. Başkan Yavaş, "Önerge geldiği gibi kabul edilseydi sosyal denge tazminatı paralarını alırlardı. Ama önergeyle kabul edildiği için veto edeceğimin bilinmesini isterim. Vetonun faturası sizindir." ifadelerini kullandı.

Toplantıda son olarak "Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığınca, yetişkinler yaşlılar, engelliler, kadınlar, gençler ve çocuklara yönelik her türlü sosyal, kültürel, eğitime yönelik sportif amaçlı faaliyetlerin sürdürülebilmesi için daha önce alınmış olan meclis kararlarının belediye bütçe imkanları kapsamında uygulanabilmesi ile ilk mahalli idareler seçimlerine kadar geçerli olmasına ilişkin Başkanlık yazısı" gündeme alındı.

Bu maddeye de AK Partili Altunışık, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Yavaş'ın seçim öncesinde verdiği vaatlerin listesinin hazırlanıp bunlardan hangisini yapıp yapmayacağını duyurması ve gerçekleştiremeyeceği maddeleri açıklaması halinde buna olumlu oy verecekleri yönünde bir önerge verdi.

Yavaş, bunun üzerine, "Sanki CHP Yenimahalle ve Çankaya'da yardım yapmıyor gibi bir şey yapıyorsunuz. Aç-açık insanları sarıp sarmalamak bütün belediyelerin görevi. Kimse babasının parasını dağıtmıyor. Halkın parasını dağıtıyor." karşılığını verdi.

Ramazan ayında ihtiyaç sahiplerine kapı kapı yardımların yapılmayacağını, yardım paralarının karta yükleneceğini belirten Yavaş, şunları söyledi:

"Bu önergenin anlamı nedir? Anlamadım. Sıkıştırmak istiyorsanız bırakın çalışayım. Işıklarda mendil satan çocuk mu arayacaksınız? Ben onu anlamadım? Fotoğraf çekip Meclise mi getireceksiniz? Verdiğim sözleri tutmazsam eleştirin. Bu yardımlara da engel olacaklar sonuç oraya doğru gidiyor. Ankara'ya hizmet edecek miyiz etmeyecek miyiz? Samimi olarak karar vermemiz gerekiyor."

Çankaya Belediye Başkanı Alper Taşdelen de sosyal denge tazminatı maddesine ilişkin "Belediye Kanunu'nda var. En üst seviye nedir? İdare hukukuna aykırı. Böyle devam ederse hizmete gitmez." ifadelerini kullandı.

Taşdelen, bu şekilde bir sonuca varılamadığı gerekçesiyle önergelerin daha önce gruplarla paylaşılması teklifinde bulundu. Dördüncü maddeye 'bütçe olanakları çerçevesinde' kelimesinin eklenmesini öneren Taşdelen'in teklifi kabul edildi.

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Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş

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