Ankara Büyükşehir Belediye Meclisi toplantısında sosyal denge tazminatı uyuşmazlığı

AK Parti Grup Başkanvekili Mümin Altunışık, sosyal denge tazminatının "herkese eşit ve en üst seviyeden ödenmesi" yönünde bir önerge verdi.

Üçüncü olarak, "Sosyal denge tazminatı ödenmesi ile ilgili yetkili sendikayla sözleşme yapmak üzere belediye başkanına yetki verilmesi" konusu görüşüldü.

Ankara Büyükşehir Belediye Meclisi 4'üncü toplantısını yaptı. Toplantıda gündemde yer alan 4 madde ele alınarak oylandı. Birinci maddede geçen toplantı tutanak özeti maddesi yer aldı. İkinci olarak belediyenin kadro iptal ihdaslarına ilişkin başkanlık yazısı oy birliğiyle kabul edildi ve eski düzenin devamı kararına varıldı.

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş ise önergenin kabul edilmesi halinde sendika ile pazarlık hakkının ortadan kalkacağını savundu.

Mecliste AK Parti Grup Başkanvekili Mümin Altunışık, sosyal denge tazminatının "herkese eşit ve en üst seviyeden" verilmesi yönünde bir önerge verdi.

Belediye Meclisi üyeleri sosyal denge tazminatının geçen senelerde nasıl verildiği yönünde bir bilginin olup olmadığını sordu. Ancak buna yönelik bir bilgi ortaya çıkmadı.

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Yavaş ve CHP'li üyeler, başkanlık yazısının geldiği şekliyle kabul edilmesini istediler.

AK Partili Altunışık ise ayrıma sebebiyet verilmemesi ve eşitliğin sağlanması için önergesinde ısrar etti. Belediye Başkanı Yavaş da belediyenin bu süreçte sendika ile pazarlık yaptığını belirterek, bu önergenin kabul edilmesi halinde pazarlık hakkının ortadan kalkacağını dile getirdi.

Önergenin geri çekilmesi ve gelecek ay Meclis toplantısına getirilmesi gündeme geldi ancak taraflar bunu da kabul etmedi.

Yenimahalle Belediye Başkanı Fethi Yaşar, "Sayın Başkan çalışanların daha iyi geçinmeleri ve yaşamaları için emeklerinin karşılığını vermek belediyenin görevi ama belediyenin mali durumunu tespit etmemişsiniz. Gelecek ay getirin görüşelim." teklifinde bulundu.

Belediye Meclisindeki CHP'li üyeler AK Parti'li üyelerin getirdiği önergenin çalışanlara hak kaybı yaşatacağını ileri sürdü. Maddenin olduğu gibi kabul edilmesi halinde çalışanların sosyal denge tazminatını alabileceğine işaret eden CHP'li üyeler önerge sonrasında bunu alamayacağını vurguladı.