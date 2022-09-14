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Ankara Büyükşehir Belediye Meclisinden "su tarifesi" kararı

14.09.2022 13:35 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

AK Parti Grup Başkanvekili Murat Köse: - "Su ücretlerinin yüzde 50 indirimli hale getirilmesi ve yıl sonuna kadar su ücretlerinin sabitlenmesi ancak yılda bir defa su ücretlerinin güncellenmesiyle ilgili bir önerge verdik. Önergemiz oy çokluğuyla kabul edildi"

Ankara Büyükşehir Belediye Meclisi, AK Parti grubunun Başkentte su ücretlerinde yüzde 50 indirime gidilmesi teklifini oy çokluğuyla kabul etti.

Ankara Büyükşehir Belediye Meclisi eylül ayı olağan toplantısında Meclis Birinci Başkanvekili Fatih Ünal, AK Parti Grup Başkanvekili ve Mamak Belediye Başkanı Murat Köse ve meclis üyesi Ebubekir Kipel imzalı önerge görüşüldü.

Su tarifelerinde 12 Eylül'den itibaren yüzde 50 indirim yapılarak fiyatın sabitlenmesi ve 1 Ocak 2023'ten itibaren TÜFE oranında artış yapılmasına ilişkin önergenin meclis gündemine alınması AK Parti ve MHP grubunun oylarıyla, oy çokluğuyla kabul edildi.

Meclisin dünkü toplantısında söz alan AK Parti Grup Başkanvekili Köse, kademeli su tarifesi uygulamasıyla suya büyük zam yapıldığını ve özellikle kırsalda yaşayanların bundan etkilendiğini belirtti. Köse, "Biz AK Parti olarak Belediye Meclisine verdiğimiz önerge ile şu andan itibaren su ücretlerinin yüzde 50 indirimli hale getirilmesi ve yıl sonuna kadar su ücretlerinin sabitlenmesi ancak yılda bir defa su ücretlerinin güncellenmesiyle ilgili bir önerge verdik. Önergemiz oy çokluğuyla kabul edildi. Su fiyatlarına yaptığımız yüzde 50 indirim kararımız güzel Ankara halkımıza hayırlı olsun." değerlendirmesinde bulundu.

Büyükşehir Belediyesi Kanunu'na göre büyükşehir belediye başkanı, hukuka aykırı gördüğü belediye meclisi kararlarını, 7 gün içinde gerekçesini belirterek yeniden görüşülmek üzere belediye meclisine iade edebiliyor. Meclisin kararında ısrar etmesi halinde belediye başkanı, kararlar aleyhine idari yargıya başvurabiliyor.

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