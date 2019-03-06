HABER

Ankara Büyükşehir Belediyesi Başkan Adayı Özhaseki, TÜRK-İŞ’i ziyaret etti

GÜNCEL HABERLERİ  | 06.03.2019 19:29 | Son Güncelleme

İŞ Genel Merkezi’ni ziyaret etti.Ankara Büyükşehir Belediyesi Başkan Adayı Mehmet Özhaseki, bugün öğle saatlerinde TÜRK-İŞ Genel Merkezi’ni ziyaret ederek TÜRK-İş Genel Başkanı Ergün Atalay’la görüştü.

Ankara Büyükşehir Belediyesi Başkan Adayı Özhaseki, TÜRK-İŞ’i ziyaret etti

İŞ Genel Merkezi’ni ziyaret etti.
Ankara Büyükşehir Belediyesi Başkan Adayı Mehmet Özhaseki, bugün öğle saatlerinde TÜRK-İŞ Genel Merkezi’ni ziyaret ederek TÜRK-İş Genel Başkanı Ergün Atalay’la görüştü. Özhaseki’nin adaylığının Ankara için hayırlı olmasını dileyen TÜRK-İŞ Genel Başkanı Ergün Atalay, “Adaylığınız, ülkemiz, Ankara ve çalışma hayatı için hayırlı olsun. Biz bugün TÜRK-İŞ koordinasyon kurulu olarak buradayız. TÜRK-İŞ yönetimi burada. Aşağıda başkan adayımızla kısa bir görüşme gerçekleştirdik, gündemde olan kamu sözleşmelerimiz aktardık” ifadelerini kullandı.
Cumhur İttifakı konusunda niçin ısrar ettiğinin altını çizen Ankara Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Özhaseki, “Özellikle milletvekilliğim ve bakanlığım dönemine tekabül eden süreçte öyle olaylar yaşadık ki geçmişe baktığımızda böyle olaylarla hiç karşılaşmamıştık. Üzerinde yaşadığımız bu güzel Anadolu coğrafyası dünyanın en güzel yerlerinden biri. Bunu tarihçiler böyle aktarıyor. Osmanlı Devleti zamanında, balkanlardan, Kafkaslardan ne kadar bunalan, daralan insan varsa bu kişilerin sığınma yeri Anadolu toprakları olmuş. Çok şükür devletimizi kurmuşuz. Bayrağımız dalgalanıyor ve ezanımız okunuyor. Son 15 yıldır gelişme trendi içindeyiz bunları burada açıklayacak değilim. Bunun yanı sıra içerde ve dışarıda çukurlar kazanlar var. Türkiye, Orta Anadolu’nun ortasında küçülsün istiyorlar. Doğumuzda da bir terör devleti kurulsun bu devlette başımıza dert olsun istiyorlar. Böyle olunca herkesin desteği ve gayretiyle bunların üzerinden geldik. Bu mücadelede herkes meşru hükümetin yanındaydı. Bunun farkındayız ama bu süreçte yanımızda dimdik duran tek bir lider vardı. O da Devlet Bahçeli’ydi. Allah razı olsun. Sizce, darbe girişimlerini ayarlamak Erzurumlu bir mollanın işi mi. Yurt dışında Türkiye’nin aleyhine iş yapan en önemli örgüt FETÖ. O yüzden biz bir araya geldik bu tür işlerin yaşanmaması için Cumhur İttifakını kurduk. Bu ittifakın kuruluşundaki önde kişi de benim. Belediye sizde olsun bizde olsun diye bir kavgamız, konuşmamız olmadı bizim MHP’yle. Bizim tek amacımız vardı; kafası Kandil ve Pensilvanya’da olan kimse devletin yönetmesin” şeklinde konuştu.
Cumhur İttifakı Ankara Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Mehmet Özhaseki, TÜRK-İŞ’deki toplantısının ardından HAK-İŞ Konfederasyonunun ‘8 Mart Kadınlar Günü’ etkinliğine katılmak için Hilton Garden Otel’e geçti.

Ankara Büyükşehir Belediyesi Başkan Adayı Özhaseki, TÜRK-İŞ’i ziyaret etti

Ankara Büyükşehir Belediyesi Başkan Adayı Özhaseki, TÜRK-İŞ’i ziyaret etti

Aslan kendisini besleyen sahibini öldürdüAslan kendisini besleyen sahibini öldürdü
Bakan Kurum'dan İzmir'e 'sosyal konut' açıklaması (4)Bakan Kurum'dan İzmir'e 'sosyal konut' açıklaması (4)
Mavi Vatan Tatbikatın'daki bazı gemiler, Foça'da ziyarete açıldıMavi Vatan Tatbikatın'daki bazı gemiler, Foça'da ziyarete açıldı
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Merkez bankası kritik faiz kararını açıkladı

Merkez bankası kritik faiz kararını açıkladı

İmamoğlu: Beylikdüzü'nde kaçak cami yaptım

İmamoğlu: Beylikdüzü'nde kaçak cami yaptım

Öğrenci yurdunda skandal iddia! Kameralar önünde yapmam diyerek

Öğrenci yurdunda skandal iddia! Kameralar önünde yapmam diyerek

Fileler hareket ediyordu! Gördüklerine inanamadılar

Fileler hareket ediyordu! Gördüklerine inanamadılar

Alişan'ın evinden paylaştı! 'Eli dolu gelmiş'

Alişan'ın evinden paylaştı! 'Eli dolu gelmiş'

Flaş sözler: Siyaset son, yani gayet netim, yeter

Flaş sözler: Siyaset son, yani gayet netim, yeter

İlginizi Çekebilir

2.000TL altı akıllı telefonlar

2.000TL altı akıllı telefonlar

Cem Uzan'ın paylaşımı gündem oldu: Dönecem Türkiyem

Cem Uzan'ın paylaşımı gündem oldu: Dönecem Türkiyem

16 TL’den 10.000 TL’ye, her bütçeye uygun kablosuz kulaklıklarla tanışın

16 TL’den 10.000 TL’ye, her bütçeye uygun kablosuz kulaklıklarla tanışın

Ünlü türkücü kararını açıkladı: Türkiye'ye dönmeyeceğim

Ünlü türkücü kararını açıkladı: Türkiye'ye dönmeyeceğim

Marmara Denizi'nde korkutan deprem

Marmara Denizi'nde korkutan deprem

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Ortalık savaş alanına döndü! 200 polis sevk edildi

Ortalık savaş alanına döndü! 200 polis sevk edildi

Bebeğine yazdığı mektupla yürek burkan hamile doktor, 'iyilik meleği'ymiş

Feci kazada hayatını kaybeden o doktor 'iyilik meleği'ymiş!

Terör örgütü KCK'nın Türkiye sorumlusu Sara Aktaş'a 17 yıl 9 ay hapis cezası

Sara Aktaş'a 17 yıl 9 ay hapis cezası!

CHP'den 'Biji Mansur' yazısına suç duyurusu

CHP'den 'Biji Mansur' yazısına suç duyurusu

Ümraniye'deki evinde öldürülmüş halde bulunan kadının katil zanlısı oğlu çıktı

Ümraniye'deki dehşette katil zanlısı polisi şoke etti! Cinayet sebebi pes dedirtti

Bakırköy Adliyesi önünde silahlı saldırı!

Bakırköy Adliyesi önünde silahlı saldırı!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.