Ankara Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Daire Başkanlığına bağlı ilaçlama ekipleri; 26 mobil, 15 araç üstü atomizer ve 220 personel ile görev yapıyor

Başkente yakışır bir hizmet vererek, vatandaşların yaşam kalitesini yükseltmek için imkanlarını seferber eden Ankara Büyükşehir Belediyesi, kentin dört bir yanında büyük bir titizlikle ilaçlama çalışmaları gerçekleştiriyor.

İnsan ve çevre sağlığını tehdit eden haşerelerle özellikle larva döneminde savaşarak, zararlı canlıların üremesinin önüne geçen Çevre Koruma ve Kontrol Daire Başkanlığı ekipleri, havaların ısınmasıyla birlikte yoğunlaştırdığı çalışmalarla koruyucu önlemler alıyor.

Yeşil alanlarda yoğun ilaçlama

Başkentlilerin rahat bir yaz geçirmesi için yeşil alanlarda ilaçlama çalışmalarına aralıksız devam eden ekipler, zararlı popülasyonun önüne geçerken hedef dışı canlılara zarar vermemek için de bilinçli bir çalışma yürütüyor. Dünya Sağlık Örgütü tarafından önerilen ve Sağlık Bakanlığınca onaylı ilaçlarla gerçekleştirilen vektörle mücadele çalışmaları rekreasyon alanlarının ve vatandaşlar tarafından yoğun olarak kullanılan noktaların yanı sıra foseptik, rögar, çöp konteynerleri, pazar yerleri, hayvan besihaneleri, dere yatakları, gölet, sulak alanlar gibi vektör üremesine müsait olan alanlarda yapılıyor.

Çevre ve halk sağlığını doğrudan ilgilendiren vektörle mücadele programını diğer canlılara ve ekolojik sisteme zarar vermeden bilimsel yöntemlerle sürdüren Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Daire Başkanlığı, istenmeyen canlıların kontrolünü sağlarken, vektörlerin taşıdıkları bakterilerin sebep olabileceği tifüs ve sıtma gibi olası hastalıkların da önüne geçiyor.