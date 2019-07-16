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Ankara Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Daire Başkanlığına bağlı ilaçlama ekipleri; 26 mobil, 15 araç üstü atomizer ve 220 personel ile görev yapıyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 16.07.2019 10:01 | Son Güncelleme

Başkente yakışır bir hizmet vererek, vatandaşların yaşam kalitesini yükseltmek için imkanlarını seferber eden Ankara Büyükşehir Belediyesi, kentin dört bir yanında büyük bir titizlikle ilaçlama çalışmaları gerçekleştiriyor.İnsan ve çevre sağlığını tehdit eden haşerelerle özellikle larva döneminde savaşarak, zararlı canlıların üremesinin önüne geçen Çevre Koruma ve Kontrol Daire Başkanlığı ekipleri, havaların ısınmasıyla birlikte yoğunlaştırdığı çalışmalarla koruyucu önlemler alıyor.Yeşil alanlarda yoğun ilaçlamaBaşkentlilerin rahat bir yaz geçirmesi için yeşil alanlarda ilaçlama çalışmalarına aralıksız devam eden ekipler, zararlı popülasyonun önüne geçerken hedef dışı canlılara zarar vermemek için de bilinçli bir çalışma yürütüyor.

Ankara Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Daire Başkanlığına bağlı ilaçlama ekipleri; 26 mobil, 15 araç üstü atomizer ve 220 personel ile görev yapıyor

Başkente yakışır bir hizmet vererek, vatandaşların yaşam kalitesini yükseltmek için imkanlarını seferber eden Ankara Büyükşehir Belediyesi, kentin dört bir yanında büyük bir titizlikle ilaçlama çalışmaları gerçekleştiriyor.
İnsan ve çevre sağlığını tehdit eden haşerelerle özellikle larva döneminde savaşarak, zararlı canlıların üremesinin önüne geçen Çevre Koruma ve Kontrol Daire Başkanlığı ekipleri, havaların ısınmasıyla birlikte yoğunlaştırdığı çalışmalarla koruyucu önlemler alıyor.

Yeşil alanlarda yoğun ilaçlama
Başkentlilerin rahat bir yaz geçirmesi için yeşil alanlarda ilaçlama çalışmalarına aralıksız devam eden ekipler, zararlı popülasyonun önüne geçerken hedef dışı canlılara zarar vermemek için de bilinçli bir çalışma yürütüyor. Dünya Sağlık Örgütü tarafından önerilen ve Sağlık Bakanlığınca onaylı ilaçlarla gerçekleştirilen vektörle mücadele çalışmaları rekreasyon alanlarının ve vatandaşlar tarafından yoğun olarak kullanılan noktaların yanı sıra foseptik, rögar, çöp konteynerleri, pazar yerleri, hayvan besihaneleri, dere yatakları, gölet, sulak alanlar gibi vektör üremesine müsait olan alanlarda yapılıyor.
Çevre ve halk sağlığını doğrudan ilgilendiren vektörle mücadele programını diğer canlılara ve ekolojik sisteme zarar vermeden bilimsel yöntemlerle sürdüren Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Daire Başkanlığı, istenmeyen canlıların kontrolünü sağlarken, vektörlerin taşıdıkları bakterilerin sebep olabileceği tifüs ve sıtma gibi olası hastalıkların da önüne geçiyor.

Güçlü filo
Başkentin 25 ilçesini kapsayan 313 hektarlık alanda çalışmalarına devam eden Büyükşehir Belediyesi, 26 mobil, 15 araç üstü atomizer ve 220 personelle yoğun bir mesai harcıyor.
Vektörle mücadelede vatandaşlara da görev düştüğünü belirten Çevre Koruma ve Kontrol Daire Başkanlığı yetkilileri; çöplerin ağzı açık olarak atılmaması, poşetlerde ya da kapaklı bidonlarda saklanması gerektiği konusunda vatandaşları uyararak, mutfak atıklarının ve yiyeceklerin açıkta bırakılmaması gerektiğine de dikkat çekiyor. Rahatsızlık veren tüm kent zararlılarına karşı ev ve iş yerlerinin yanı sıra apartman boşluklarında ücret karşılığında ilaçlama yapan Büyükşehir Belediyesine vatandaşlar, (0312) 384 66 10-11-12 numaralı telefonu arayarak ilaçlama hizmet talebinde bulunabilirler.

7/24 etkin mücadele
Haşereyle mücadele zirai yöntemlerin yanı sıra fiziksel yöntemlerle de destekleniyor.
Aydınlatma direkleri ve projeksiyon cihazlarına yapıştırılan sarı bantlar sivrisinek popülasyonunun ölçümünde yardımcı olurken aynı zamanda uçan haşereler için de tuzak görevi görüyor.
Sinek üremesine ortam oluşturan durgun sulara kepçe aracılığıyla müdahale eden ekipler tıkanmış derelere de müdahale ediyor. Suyun hareketini engelleyen tıkanıklığın giderilmesiyle yeniden akan su, larva ve haşere üremesine engel oluyor.

Ankara Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Daire Başkanlığına bağlı ilaçlama ekipleri; 26 mobil, 15 araç üstü atomizer ve 220 personel ile görev yapıyor

Ankara Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Daire Başkanlığına bağlı ilaçlama ekipleri; 26 mobil, 15 araç üstü atomizer ve 220 personel ile görev yapıyor

Ankara Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Daire Başkanlığına bağlı ilaçlama ekipleri; 26 mobil, 15 araç üstü atomizer ve 220 personel ile görev yapıyor

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