HABER

Ankara Büyükşehir Belediyesi ekipleri cadde ve sokakları yapraklardan temizliyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 09.12.2019 15:58 | Son Güncelleme

Rengarenk görüntüleriyle bir yandan Başkent’in sokak ve caddelerinde adeta bir görsel şölen sunan dökülen yapraklar, bir yandan da atık su kanallarını tıkayarak tehlike oluşturmaması için hızlı şekilde temizleniyor.Ankara Büyükşehir Belediyesi Kent Estetiği Daire Başkanlığı Temizlik İşleri Şube Müdürlüğü’ne bağlı ekipler, ana arterler, bulvarlar, meydanlar, geçitler, caddeler, köprüler, yol ve kaldırımlar üzerine düşen kuru yaprakları temizleme çalışması yürütüyor.Yağmur ve atık su kanallarının tıkanmaması için titiz çalışmaSabahın erken saatlerinde mesaiye başlayan temizlik ekipleri, cadde ve sokaklarda bulunan yaprakların ızgaraların arasından girerek yağmur ve kanalizasyon kanallarını tıkamaması için titiz bir çalışma sürdürüyor.Büyükşehir Belediyesi temizlik ekipleri, havaların soğumasıyla birlikte dökülmesi hızlanan kurumuş yaprakları yollardan toplayarak, özellikle anıt ağaçların sıralandığı Atatürk Bulvarı, Gazi Mustafa Kemal Bulvarı, Cinnah, Necatibey, Mithatpaşa, Çankaya, Ziya Gökalp ve Dögol Caddeleri başta olmak üzere 30 farklı noktada yoğun mesai harcıyor.Özel araçlarla yaprak temizliğiBüyükşehir Belediyesi Kent Estetiği Daire Başkanlığı ekiplerince gerçekleştirilen yaprak toplama çalışmaları; 150 personel, 49 temizlik aracı ve 13 yaprak üfleme makinesi ile yapılıyor.Başkent genelinde günlük olarak 2 bin 700 farklı noktada özel olarak dizayn edilen vakumlu yol süpürge araçları ve yüksek basınçlı yıkama araçları ile 7/24 temizleme hizmeti verirken, kaldırım üzerlerinde de elle süpürme ve mini süpürge araçlarıyla temizlik yapıyor.

Rengarenk görüntüleriyle bir yandan Başkent’in sokak ve caddelerinde adeta bir görsel şölen sunan dökülen yapraklar, bir yandan da atık su kanallarını tıkayarak tehlike oluşturmaması için hızlı şekilde temizleniyor.
Ankara Büyükşehir Belediyesi Kent Estetiği Daire Başkanlığı Temizlik İşleri Şube Müdürlüğü’ne bağlı ekipler, ana arterler, bulvarlar, meydanlar, geçitler, caddeler, köprüler, yol ve kaldırımlar üzerine düşen kuru yaprakları temizleme çalışması yürütüyor.

Yağmur ve atık su kanallarının tıkanmaması için titiz çalışma
Sabahın erken saatlerinde mesaiye başlayan temizlik ekipleri, cadde ve sokaklarda bulunan yaprakların ızgaraların arasından girerek yağmur ve kanalizasyon kanallarını tıkamaması için titiz bir çalışma sürdürüyor.
Büyükşehir Belediyesi temizlik ekipleri, havaların soğumasıyla birlikte dökülmesi hızlanan kurumuş yaprakları yollardan toplayarak, özellikle anıt ağaçların sıralandığı Atatürk Bulvarı, Gazi Mustafa Kemal Bulvarı, Cinnah, Necatibey, Mithatpaşa, Çankaya, Ziya Gökalp ve Dögol Caddeleri başta olmak üzere 30 farklı noktada yoğun mesai harcıyor.

Özel araçlarla yaprak temizliği
Büyükşehir Belediyesi Kent Estetiği Daire Başkanlığı ekiplerince gerçekleştirilen yaprak toplama çalışmaları; 150 personel, 49 temizlik aracı ve 13 yaprak üfleme makinesi ile yapılıyor.
Başkent genelinde günlük olarak 2 bin 700 farklı noktada özel olarak dizayn edilen vakumlu yol süpürge araçları ve yüksek basınçlı yıkama araçları ile 7/24 temizleme hizmeti verirken, kaldırım üzerlerinde de elle süpürme ve mini süpürge araçlarıyla temizlik yapıyor.

PARTNERSerdar Ortaç'tan bomba itiraf!Serdar Ortaç'tan bomba itiraf!
Banka kartı kopyalanmasına 4 gözaltıBanka kartı kopyalanmasına 4 gözaltı
Avcılar ölüme terk edilen 3 köpeği kurtardıAvcılar ölüme terk edilen 3 köpeği kurtardı
1/
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Böyle basıldılar! Ne olduğunu anlamadan gözaltına alındılar

Böyle basıldılar! Ne olduğunu anlamadan gözaltına alındılar

Değiştirmeyi unutmayın! 31 Aralık son gün

Değiştirmeyi unutmayın! 31 Aralık son gün

Aynı kıyafeti giyince... 'Göğüs farkı'

Aynı kıyafeti giyince... 'Göğüs farkı'

‘Tuvaletçi başkan’ kendini savundu, dış güçleri işaret etti

‘Tuvaletçi başkan’ kendini savundu, dış güçleri işaret etti

Diyarbakır'da dev operasyon! Çok sayıda gözaltı var

Diyarbakır'da dev operasyon! Çok sayıda gözaltı var

Son anket sonucunu paylaşı! Böylesi görülmedi

Son anket sonucunu paylaşı! Böylesi görülmedi

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

Akdeniz'de art arda depremler!

Akdeniz'de art arda depremler!

Efsane Cuma Başladı!

Efsane Cuma Başladı!

Bolu'da deprem! Vatandaşlar sokağa döküldü

Bolu'da deprem! Vatandaşlar sokağa döküldü

Ceren'i duyunca gözyaşlarına boğuldu!

Ceren'i duyunca gözyaşlarına boğuldu!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Maltepe'deki esrarengiz ölümün sırrı ortaya çıktı

Maltepe'deki esrarengiz ölümün sırrı ortaya çıktı

Ceren'in katiliyle ilgili yeni görüntü! Cinayet öncesi zıpkın aradığı anlar ortaya çıktı

Ceren'in katiliyle ilgili yeni görüntü! Cinayetten 4 saat önce...

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’ndan bir ilk! 3 kararı veto etti

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’ndan bir ilk!

Doktorun boğazını jiletle kesti, ifadesi şoke etti!

Doktorun boğazını jiletle kesti, ifadesi şoke etti!

Doğa Koleji öğretmenlerinin eylemine velilerden destek (Doğa koleji satılıyor mu?)

Doğa Koleji eyleminde yeni gelişme

Şarkıcı Yılmaz Çelik'e 'terör' gözaltısı

Şarkıcı Yılmaz Çelik'e 'terör' gözaltısı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.