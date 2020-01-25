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Ankara Büyükşehir Belediyesi ekipleri Elazığ'a gitmek üzere yola çıktı

GÜNCEL HABERLERİ  | 25.01.2020 01:04 | Son Güncelleme

Ankara Büyükşehir Belediyesi ekipleri Elazığ'a gitmek üzere yola çıktı

Ankara Büyükşehir Belediyesi, 40 personelini Elazığ'a gönderdi.

Ankara Büyükşehir Belediyesi, Elazığ'ın Sivrice ilçesinde meydana gelen 6,8 büyüklüğündeki depremin ardından teyakkuza geçti.

Ankara İtfaiyesinden ekip ve araçlar, AFAD koordinasyonunda Elazığ'a sevk edilmek üzere Etimesgut Askeri Havalimanı'na geçti.

Bölgeye, Türk Silahlı Kuvvetlerine ait uçakla 20 personel, 3 K9 köpeği ve 3 hizmet aracı ile günlük ihtiyaç malzemeleri gönderildi.

Ayrıca karayoluyla da 20 personel, 3 karavan, bir çok maksatlı kurtarma aracı, bir kurtarma aracı, bir komuta otobüsü ve bir K9 aracı da bölgeye gitmek üzere yola çıktı.

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Anahtar Kelimeler:
Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş

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