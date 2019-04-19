Ankara Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreterlik görevine atama

Ankara Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreterlik görevine Serdar İğdeler atandı.

Ankara Büyükşehir Belediyesinden yapılan yazılı açıklamada, Ankara Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreterliğine Serdar İğdeler'in getirildiği bildirildi.

İğdeler'in görev ataması için Çevre ve Şehircilik Bakanlığından onay yazısı beklendiği kaydedilirken, Genel Sekreter Yardımcılığı için de İçişleri Bakanlığından Mülkiye Başmüfettişi olan Teftiş Kurulu Eski Başkan Yardımcısı Cumhur Çilesiz'in talep edildiği ifade edildi.

