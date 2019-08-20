Ankara Büyükşehir Belediyesi Halk Ekmek Genel Müdürü Ahmet Sarıduman istifa etti. İstifası ile ilgili Twitter hesabından açıklama yapan Sarıduman, "Ankara Halk Ekmek Genel Müdürlüğü görevimden bugün itibariyle ayrılmış bulunmaktayım. Birlikte çalıştığım tüm mesai arkadaşlarıma 'varsa' hakkımı helal ediyor, kendilerinden de helal etmelerini istiyorum" ifadelerini kullandı.

İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ'NDE DE İSTİFALAR OLMUŞTU

Ekrem İmamoğlu'nun İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkanlığı'na seçilmesinin ardından İstanbul'da da istifalar olmuştu.



