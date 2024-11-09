Ankara Büyükşehir Belediyesi ile ilgili sosyal medyadaki görsel gündem oldu! Açıklama geldi: 'Gerçekle ilgisi yok'

Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin 29 Ekim'de sanatçı Ebru Gündeş'e 69 milyon ödediği iddiası gündemde yerini koruyor. Son olarak iddia ile ilgili bir görsel sosyal medyada paylaşıldı.

"GERÇEKLE İLGİSİ YOK"

Söz konusu görselle ilgili Ankara Büyükşehir Belediyesi bir açıklama yaptı. Açıklamada "Cumhuriyetimizin 101. yılı etkinlikleri kapsamında sahne alan Ebru Güneş'e 69 milyon lira verildiği iddiası ve beraberinde dolaşıma sokulan görselin gerçeklikle ilgisi yoktur" ifadesine yer verildi.

İşte yapılan açıklamadan satır başları:

"Bazı basın yayın ve sosyal medya hesapları üzerinden yanlış ve kamuoyunu yanıltıcı bir bilgi servis edilmektedir.

Cumhuriyetimizin 101. yılı etkinlikleri kapsamında sahne alan Ebru Güneş'e 69 milyon lira verildiği iddiası ve beraberinde dolaşıma sokulan görselin gerçeklikle ilgisi yoktur. Net rakam 69 milyon lira değil “KDV dahil 44 milyon 937 bin 117 lira”dır.

Bu rakamın içinde ulaşım, konaklama, Ebru Gündeş’in isteği üzerine kurulan ekran, ses sitemi, kurulan sahne, teknik malzeme ve 100’e yakın çalışanın masraflarının da olduğunu hatırlatırız.

Gerçeklerin tüm detaylarıyla anlatılacağı kamuoyunun bilgilendirileceği açıklama PAZARTESİ GÜNÜ SAAT 15.00’de Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş tarafından yapılacaktır."