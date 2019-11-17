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Ankara Büyükşehir Belediyesi Kent Orkestrası sezonu “Karagöz Konserde” ile açtı

GÜNCEL HABERLERİ  | 17.11.2019 11:11 | Son Güncelleme

Ankara Büyükşehir Belediyesi Kent Orkestrası, sezonu “Karagöz Konserde” gösterisiyle açtı.Kent Orkestrası’nın çocuklara hem geleneksel gölge oyununu tanıtmak hem de enstrümanları öğretmek amacıyla hazırladığı sezonun ilk gösterisine Başkentli minikler yoğun ilgi gösterdi.

Ankara Büyükşehir Belediyesi Kent Orkestrası, sezonu “Karagöz Konserde” gösterisiyle açtı.
Kent Orkestrası’nın çocuklara hem geleneksel gölge oyununu tanıtmak hem de enstrümanları öğretmek amacıyla hazırladığı sezonun ilk gösterisine Başkentli minikler yoğun ilgi gösterdi. Büyükşehir Belediyesi Tiyatro Salonu’nda seyirci karşısına çıkan “Karagöz Konserde” gösterisini her pazartesi ve salı günleri yüzlerce minik izliyor.
Özellikle tiyatroya ve konsere hiç gitmemiş olan çocuklara ulaşarak onları sanatla tanıştırmayı amaçladıklarını belirten Büyükşehir Belediyesi Kent Orkestrası Şefi Kemal Günüç, “Karagöz Konserde”nin çıkış noktasını şu sözlerle anlattı:
“Karagöz Konserde’yi yaparken çok düşündük. Bu bir gösteri olmalıydı ki çocuklar hem eğlensin hem de enstrümanları öğrensin. Amacımız tiyatroya, konserlere hiç gitmemiş olan çocuklara ulaşmaktı. Onları sanatla tanıştırmak istedik. Birçok çocuğa ulaştık ve çok beğenildi. Tüm çocukları bekliyoruz.”
Başkentli miniklerin interaktif olarak şarkılar söyleyip, enstrüman çaldığı “Karagöz Konserde” gösterisinin Nisan ayına kadar tüm koltukları şimdiden doldu.

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