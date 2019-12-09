Ankara Büyükşehir Belediyesi Meclisi’nde 'artistlik' gerginliği

Ankara Büyükşehir Belediyesi Belediye Meclisi Aralık ayı ilk toplantısı, Ankara Büyükşehir Belediyesi Başkanı Mansur Yavaş başkanlığında gerçekleştirildi. Toplantıda, ASKİ Genel Müdürlüğü'nün 350 milyon lira kredi kullanmasına ilişkin madde görüşülürken tartışma çıktı. Söz alan AK Parti Meclis üyesi Bekir Yıldız, 1994'de Melih Gökçek dönemi ile kendisinin Refah Partisi dönemini hatırlatarak, "Melih Gökçek hem milletvekili hem de aday olduğu için 'neden istifa etmedi de belediye başkanlığına devam etti' diye tartışmalar oldu. Seçim bittikten sonra da 'Siz meşru değilsiniz, orada oturamazsınız, hakkınız yok' diye 7 ay Ulus'taki taş binada savaş yaptık biz" dedi. Bunun üzerine Mansur Yavaş, "İyi mi oldu başkan, Niye aynısını yapıyorsunuz" yanıtını verdi.

CHP ve İYİ Partili üyelerin Yavaş'ı alkışlaması üzerine Bekir Yıldız, "Sayın Başkan bizim işimiz artistlik değil. Siz artistlik yaptınız" dedi. Yıldız'ın 'artist' sözüne Başkan Mansur Yavaş tepki gösterince mecliste gerginlik yaşandı. Mansur Yavaş, Yıldız'ın sözünü geri almasını isteyerek oturuma ara verdi. Oturum arasında mecliste AK parti grubu ile CHP grubu arasında tartışmalar devam etti.