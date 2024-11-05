HABER

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Ankara Büyükşehir Belediyesi'nde Ebru Gündeş'in ardından bir konser vakası daha... 71 milyon ödendi iddiası: AK Partili isimler tepki gösterdi

Ankara Büyükşehir Belediyesi'nde Ebru Gündeş'in ardından bir konser vakası daha... 71 milyon ödendi iddiası: AK Partili isimler tepki gösterdi

MynetX MynetX
05.11.2024 19:28
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin Ebru Gündeş konseri için 69 milyon TL ödediği iddiası gündem olmuştu. Bu gelişme sonrası ABB tarafından başka bir konser için 71 milyon TL ödendiği öne sürüldü. AK Partili isimler bu iddiaya sosyal medyadan yaptıkları paylaşımlarla tepki gösterdi.

Ankara Büyükşehir Belediyesi'nde Ebru Gündeş'in ardından bir konser vakası daha... 71 milyon ödendi iddiası: AK Partili isimler tepki gösterdi

Ankara Büyükşehir Belediyesi (ABB) tarafından 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’nın 101. yılı etkinliklerindeki Ebru Gündeş konserine 69 milyon TL ödendiği iddiası gündem olmuştu. Ankara Büyükşehir Belediyesi (ABB) yaptığı açıklamada Başkan Mansur Yavaş'ın talimatıyla teftiş başlatıldığı duyurmuştu.

thumbs_b_c_6035052f4685a75496e770567291d46d

YENİ İDDİA: 71 MİLYON TL

69 milyon TL'lik konser ücreti sonrasında ABB'nin mayıs ayındaki Mor ve Ötesi konseri için 71 milyon TL ödendiği öne sürüldü.

3

ABB'den resmi bir açıklama gelmezken AK Partili isimler bu iddiaya tepki gösterdi.

"ANKARALIYA ÇORBADAN ÖTESİ YOK"

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hasan Basri Yalçın:

"Mor ve Ötesi’ne 71 milyon ve ötesi... Ankaralıya çorbadan ötesi yok. Kaşıkla verip kepçeyle almak bu olsa gerek."

"ANKARA'YA İHANETTİR BU"

AK Parti Genel Sekreteri Fatih Şahin:

"Konser için 69 MİLYON ₺’ye anlaşma yapan CHP’li Mansur Yavaş’ın mayıs ayında yine konser için 71 MİLYON ₺ ödediği ortaya çıktı. Ankara’ya çaktıkları bir çivi, dikili bir ağaçları yok. Ama para saçmada, har vurup harman savurmada sürekli rekor kırıyorlar. Ankara’ya ihanettir bu!"

"KENDİ BELEDİYESİNDEKİ İCRAATLARDAN BİHABER"

AK Parti Grup Başkanvekili ve Ankara Milletvekili Dr. Leyla Şahin Usta:

"CHP’li Ankara Büyükşehir Belediyesi’nin 69 milyon liralık konserini organize eden organizasyon firması aynı zamanda Mansur Yavaş’ın seçim kampanyasını da yürüten ajans. Kayıtlara bakıldığında görünüyor. 71 milyon lira da başka bir konser için rock grubuna vermişler.Basına da yansıyan bilgilere göre Bu ajans, 2019’dan beri ABB konserlerini düzenliyor ve yalnızca 2024’te 30 konser organize etmiş.

Mansur Yavaş da sözde olan bitenden habersizmiş gibi soruşturma açıp, iddiaları yalanlamış.

Kendi belediyesindeki icraatlardan bihaber, alttan alta Cumhurbaşkanı adaylığına hazırlanıyor."

Önceki İçerik Sonraki İçerik
Anahtar Kelimeler:
Mansur Yavaş Ebru Gündeş
En Çok Okunan Haberler
Hastaneye büyük operasyon! Doktorlar, memurlar, güvenlik personelleri gözaltına alındı: Bir doktor firari

Hastaneye büyük operasyon! Doktorlar, memurlar, güvenlik personelleri gözaltına alındı: Bir doktor firari

Cumhurbaşkanı Erdoğan teklif etmişti! Rusya'dan açıklama geldi; "Şu anda inceleniyor..."

Cumhurbaşkanı Erdoğan teklif etmişti! Rusya'dan açıklama geldi; "Şu anda inceleniyor..."

Ülkeyi terk edip bakın nereye yerleşti! Yeni mesleği herkesi şaşırttı

Ülkeyi terk edip bakın nereye yerleşti! Yeni mesleği herkesi şaşırttı

Asgari ücrette hedeflenen düzeyi açıkladı!

Asgari ücrette hedeflenen düzeyi açıkladı!

PKK yöneticisi ile fotoğrafı ortaya çıkmıştı! AK Partili Hüseyin Yayman sessizliğini bozdu

PKK yöneticisi ile fotoğrafı ortaya çıkmıştı! AK Partili Hüseyin Yayman sessizliğini bozdu

Akraba ailelerin kavgası kanlı bitti: 2 kardeş öldü, 1'i ağır 2 yaralı

Akraba ailelerin kavgası kanlı bitti: 2 kardeş öldü, 1'i ağır 2 yaralı

İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Müstehcen hesabı ve devre sırasındaki uygunsuz hareketleri ifşalandı

Müstehcen hesabı ve devre sırasındaki uygunsuz hareketleri ifşalandı

Gülümseten Kasım'ın yıldız markalarını sizin için seçtik

Gülümseten Kasım'ın yıldız markalarını sizin için seçtik

Anne ve babasını yaşlanınca huzurevine göndereceğini söyledi! "Ben bakamam"

Anne ve babasını yaşlanınca huzurevine göndereceğini söyledi! "Ben bakamam"

Düzinelerce köpeğe tecavüz edip işkenceyle öldürdü

Düzinelerce köpeğe tecavüz edip işkenceyle öldürdü

Kışı sevdiren kaliteli, rahat ve fonksiyonel montlar indirime girdi

Kışı sevdiren kaliteli, rahat ve fonksiyonel montlar indirime girdi

En Çok Aranan Haberler

Bildirim ikonu
WhatsApp Kanalına Katıl
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.