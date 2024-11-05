Ankara Büyükşehir Belediyesi'nde Ebru Gündeş'in ardından bir konser vakası daha... 71 milyon ödendi iddiası: AK Partili isimler tepki gösterdi

Ankara Büyükşehir Belediyesi (ABB) tarafından 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’nın 101. yılı etkinliklerindeki Ebru Gündeş konserine 69 milyon TL ödendiği iddiası gündem olmuştu. Ankara Büyükşehir Belediyesi (ABB) yaptığı açıklamada Başkan Mansur Yavaş'ın talimatıyla teftiş başlatıldığı duyurmuştu.

YENİ İDDİA: 71 MİLYON TL

69 milyon TL'lik konser ücreti sonrasında ABB'nin mayıs ayındaki Mor ve Ötesi konseri için 71 milyon TL ödendiği öne sürüldü.

ABB'den resmi bir açıklama gelmezken AK Partili isimler bu iddiaya tepki gösterdi.

"ANKARALIYA ÇORBADAN ÖTESİ YOK"

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hasan Basri Yalçın:

"Mor ve Ötesi’ne 71 milyon ve ötesi... Ankaralıya çorbadan ötesi yok. Kaşıkla verip kepçeyle almak bu olsa gerek."

Mor ve Ötesi’ne 71 milyon ve ötesi



Ankaralıya çorbadan ötesi yok.



Kaşıkla verip kepçeyle almak bu olsa gerek. — Hasan Basri Yalçın (@hby34) November 5, 2024

"ANKARA'YA İHANETTİR BU"

AK Parti Genel Sekreteri Fatih Şahin:

"Konser için 69 MİLYON ₺’ye anlaşma yapan CHP’li Mansur Yavaş’ın mayıs ayında yine konser için 71 MİLYON ₺ ödediği ortaya çıktı. Ankara’ya çaktıkları bir çivi, dikili bir ağaçları yok. Ama para saçmada, har vurup harman savurmada sürekli rekor kırıyorlar. Ankara’ya ihanettir bu!"

Konser için 69 MİLYON ₺’ye anlaşma yapan CHP’li Mansur Yavaş’ın mayıs ayında yine konser için 71 MİLYON ₺ ödediği ortaya çıktı.

Ankara’ya çaktıkları bir çivi, dikili bir ağaçları yok.

Ama para saçmada, har vurup harman savurmada sürekli rekor kırıyorlar.

Ankara’ya ihanettir… pic.twitter.com/Gr1RpfTPTM — Fatih Şahin (@_fatihsahin) November 5, 2024

"KENDİ BELEDİYESİNDEKİ İCRAATLARDAN BİHABER"

AK Parti Grup Başkanvekili ve Ankara Milletvekili Dr. Leyla Şahin Usta:

"CHP’li Ankara Büyükşehir Belediyesi’nin 69 milyon liralık konserini organize eden organizasyon firması aynı zamanda Mansur Yavaş’ın seçim kampanyasını da yürüten ajans. Kayıtlara bakıldığında görünüyor. 71 milyon lira da başka bir konser için rock grubuna vermişler.Basına da yansıyan bilgilere göre Bu ajans, 2019’dan beri ABB konserlerini düzenliyor ve yalnızca 2024’te 30 konser organize etmiş.

Mansur Yavaş da sözde olan bitenden habersizmiş gibi soruşturma açıp, iddiaları yalanlamış.

Kendi belediyesindeki icraatlardan bihaber, alttan alta Cumhurbaşkanı adaylığına hazırlanıyor."