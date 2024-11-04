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  4. Ankara Büyükşehir Belediyesi'nden 'Ebru Gündeş' açıklaması!

Ankara Büyükşehir Belediyesi'nden 'Ebru Gündeş' açıklaması!

04.11.2024 19:53
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Ankara Büyükşehir Belediyesi'nden Ebru Gündeş konseriyle ilgili yapılan açıklamada şu ana kadar organizasyon firmasının fatura kesmediği ve kendisine hiçbir ödeme yapılmadığını bildirdi.

Ankara Büyükşehir Belediyesi'nden 'Ebru Gündeş' açıklaması!

Ankara Büyükşehir Belediyesi (ABB), 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’nın 101. yılı etkinliklerindeki Ebru Gündeş konserine 69 milyon TL ödendiği iddialarına ilişkin açıklama yaptı.

ABB'nin sosyal medya hesabındaki paylaşımda, şu ifadelere yer verildi:

"Kamuoyunu meşgul eden asılsız iddialara ilişkin olarak, Ebru Gündeş konseriyle ilgili Başkanımız Sayın Mansur Yavaş’ın talimatıyla teftiş başlatılmıştır. Şu ana kadar organizasyon firmasının fatura kesmediği ve kendisine hiçbir ödeme yapılmadığı anlaşılmıştır. Teftiş sonucu detaylı bir şekilde kamuoyuyla paylaşılacaktır"

Bu içerik Cansu Akalp tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Mansur Yavaş Ankara Ebru Gündeş
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