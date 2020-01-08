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  4. Ankara Büyükşehir Belediyesi personeline “kamu ihale kanunu” eğitimi

Ankara Büyükşehir Belediyesi personeline “kamu ihale kanunu” eğitimi

GÜNCEL HABERLERİ  | 08.01.2020 15:50 | Son Güncelleme

Ankara Büyükşehir Belediyesi personeline “kamu ihale kanunu” konulu eğitim verildi.Ankara Büyükşehir Belediyesi, ihalelerin daha sağlıklı ve güvenli bir ortamda gerçekleştirilmesi için hizmet içi eğitim programlarına hız verdi.

Ankara Büyükşehir Belediyesi personeline “kamu ihale kanunu” konulu eğitim verildi.
Ankara Büyükşehir Belediyesi, ihalelerin daha sağlıklı ve güvenli bir ortamda gerçekleştirilmesi için hizmet içi eğitim programlarına hız verdi. Hizmet İçi Eğitim Şube Müdürlüğünün düzenlediği ve Türkiye Belediyeler Birliği uzmanları tarafından verilen “Kamu İhale Kanunu” konulu eğitime, tüm daire başkanlıklarında çalışan müdürler, şefler ve ihaleden sorumlu yaklaşık 200 personel katıldı.
Öte yandan, Sosyal Hizmetler Daire Başkanlığı ile İl Sağlık Müdürlüğü Halk Sağlığı Hizmetleri Başkanlığı iş birliği ile “Çocuk ve Ergenlerde Psiko-sosyal Destek Uygulamaları” eğitimi de düzenlendi. Sosyal Hizmetler Daire Başkanlığı ve İl Sağlık Müdürlüğünde görev yapan psikolog, psikolojik danışman, çocuk gelişimi uzmanı, eğitmen, sosyolog ve sosyal hizmet uzmanlarının katıldığı eğitimde ’çocuk ve ergenlerde görülen otizm, dikkat eksikliği-hiperaktivite bozukluğu, özel öğrenme güçlüğü, zihinsel yetersizlik ve yeme bozuklukları’ konuları ele alındı.
Eğitim programında çocuk ve ergenlerin gelişimlerinin önemine vurgu yapan Sosyal Hizmetler Daire Başkanı Necip Özkan, “Büyükşehir Belediyesi olarak personelimizin mesleki kapasitelerini artırmak amacıyla bu eğitimleri düzenliyoruz. Personelin kendilerini geliştirmeleri, güncel bilgileri yakalamaları ve bunları uygulamaları konusunda kapsamlı eğitim veriliyor. Bu eğitimi ilk kez düzenliyoruz ve bundan sonra da eğitimlerimiz periyodik aralıklarla devam edecek” dedi. Personelin yoğun katılım gösterdiği eğitim sonunda Uzman. Dr. Hakan Öğütlü’ye teşekkür plaketi verildi.

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