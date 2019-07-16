Ankara Büyükşehir Belediyesi ve sahipliğinde Başkentli büyükler ve çocuklar buluştu

Ankara Büyükşehir Belediyesi örnek niteliğindeki sosyal sorumluluk projelerine imza atıyor.

Sosyal Hizmetler Daire Başkanlığı Çocuk Evleri Şube Müdürlüğü, Seyran bağları Huzurevi sakinleri ile Büyükşehir Belediyesi Çocuk Evlerinde kalan çocukları bir araya getirdi. Büyükşehir Belediyesi ev sahipliğinde Batıkent Çocuk Evleri Koordinasyon Merkezi’nde kahvaltı etkinliğinde buluşan büyüklerle küçükler, birlikte şarkılar söyleyerek ip atladı ve keyifli bir gün geçirdi.

Huzurevi sakinleri fikir, tecrübe ve hatıralarını çocuklarla paylaşırken çocuklar da düşüncelerini ve hayallerini büyüklerine anlattı.

Sevgi bağları

Çocuklar ve gençler ile yaşlılar arasındaki sevgi bağlarının kuvvetlenmesi, iletişimlerinin artması ve farkındalık kazandırılması amacıyla düzenlenen etkinliğe, 7’den 70’e her yaş grubundan yoğun katılım oldu.

Çocuk Evleri Şube Müdürlüğü ile Gazi Üniversitesi Yardım Gönüllüleri Gençlik ve Öğrenci Topluluğunun ortak projesi sayesinde ilk kez bir araya gelen Huzurevi sakinleri ve Büyükşehir Belediyesi Çocuk Evlerinde yaşayan çocuklar farklı bir deneyim yaşadı.