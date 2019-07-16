HABER

Ankara Büyükşehir Belediyesi ve sahipliğinde Başkentli büyükler ve çocuklar buluştu

GÜNCEL HABERLERİ  | 16.07.2019 10:14 | Son Güncelleme

Ankara Büyükşehir Belediyesi örnek niteliğindeki sosyal sorumluluk projelerine imza atıyor.Sosyal Hizmetler Daire Başkanlığı Çocuk Evleri Şube Müdürlüğü, Seyran bağları Huzurevi sakinleri ile Büyükşehir Belediyesi Çocuk Evlerinde kalan çocukları bir araya getirdi.

Ankara Büyükşehir Belediyesi ve sahipliğinde Başkentli büyükler ve çocuklar buluştu

Ankara Büyükşehir Belediyesi örnek niteliğindeki sosyal sorumluluk projelerine imza atıyor.
Sosyal Hizmetler Daire Başkanlığı Çocuk Evleri Şube Müdürlüğü, Seyran bağları Huzurevi sakinleri ile Büyükşehir Belediyesi Çocuk Evlerinde kalan çocukları bir araya getirdi. Büyükşehir Belediyesi ev sahipliğinde Batıkent Çocuk Evleri Koordinasyon Merkezi’nde kahvaltı etkinliğinde buluşan büyüklerle küçükler, birlikte şarkılar söyleyerek ip atladı ve keyifli bir gün geçirdi.
Huzurevi sakinleri fikir, tecrübe ve hatıralarını çocuklarla paylaşırken çocuklar da düşüncelerini ve hayallerini büyüklerine anlattı.

Sevgi bağları
Çocuklar ve gençler ile yaşlılar arasındaki sevgi bağlarının kuvvetlenmesi, iletişimlerinin artması ve farkındalık kazandırılması amacıyla düzenlenen etkinliğe, 7’den 70’e her yaş grubundan yoğun katılım oldu.
Çocuk Evleri Şube Müdürlüğü ile Gazi Üniversitesi Yardım Gönüllüleri Gençlik ve Öğrenci Topluluğunun ortak projesi sayesinde ilk kez bir araya gelen Huzurevi sakinleri ve Büyükşehir Belediyesi Çocuk Evlerinde yaşayan çocuklar farklı bir deneyim yaşadı.

Büyükşehire teşekkür
Sosyal sorumluluk projelerinin önemine dikkat çeken Seyranbağları Huzurevi sakinlerinden Ümit Yavuz, Büyükşehir Belediyesine teşekkür ederek şöyle konuştu:
“Gençlerimize geçmişle ve yakın tarihle ilgili bilgiler verdik. Bu etkinlik sayesinde gençlere deneyimlerimizi aktarma fırsatı bulmuş olduk. Aramızdaki ilişkiler daha çok güçlenmiş olacak. Çok mutlu bir ortam. Özellikle bu zamanlarda böyle birlikteliklerin olması çok anlamlı ve değerli bizim için de. Çocuklarla aramızdaki ilişkiler güçlendi. Bu tür buluşmaların daha sık aralıklarla devam etmesini isteriz.”
Mahalle sakinlerinin de yoğun ilgi gösterdiği etkinlikte büyükleri dinlemenin kendisi için çok anlamlı olduğunu belirten Seda Kahraman, “Büyüklerimizle zaman geçirmek çok güzeldi, bizi motive etti. Hayatlarını dinlemek bize örnek oluyor” derken, Özcan Yaykın da “Gençlerimize öncelikle çok teşekkür ediyoruz, bizi çok güzel karşıladılar. Kanada’da bir huzurevi ve çocuk bakım evlerinin aynı çatı altında birleşmesine dair bir haber okumuştum. Başka ülkelere örnek olunması açısından etkinlikte olmak beni çok memnun etti. El birliğiyle çocuklarımıza sahip çıkmalıyız” sözleriyle duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Ankara Büyükşehir Belediyesi ve sahipliğinde Başkentli büyükler ve çocuklar buluştu

Ankara Büyükşehir Belediyesi ve sahipliğinde Başkentli büyükler ve çocuklar buluştu

Ankara Büyükşehir Belediyesi ve sahipliğinde Başkentli büyükler ve çocuklar buluştu

Ankara Büyükşehir Belediyesi ve sahipliğinde Başkentli büyükler ve çocuklar buluştu

Tarihi evde şaşırtan manzara! Meğer asırlardır oradaymışTarihi evde şaşırtan manzara! Meğer asırlardır oradaymış
Nehir bebek yaşama tutunmak için ilik nakli bekliyorNehir bebek yaşama tutunmak için ilik nakli bekliyor
Gönüllü çevreciler 600 kafes yaptırıp sahilde caretta nöbetine başladıGönüllü çevreciler 600 kafes yaptırıp sahilde caretta nöbetine başladı
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Erdoğan ile İmamoğlu aynı karede

Erdoğan ile İmamoğlu aynı karede

Metrobüs durağında korkunç olay! Feci şekilde can verdi!

Metrobüs durağında korkunç olay! Feci şekilde can verdi!

Dışı karpuz, içi kavun, tadı salatalık... İşte şelengo

Dışı karpuz, içi kavun, tadı salatalık... İşte şelengo

Hande Ataizi'den bikinili paylaşım

Hande Ataizi'den bikinili paylaşım

AB'ye Türkiye hakkında uyarı: Zamanı değil

AB'ye Türkiye hakkında uyarı: Zamanı değil

Bu görüntü Almanya'dan! Tam 251 tabut yan yana dizildi!

Bu görüntü Almanya'dan! Tam 251 tabut yan yana dizildi!

İlginizi Çekebilir

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Hakkari'den acı haber: 3 askerimiz şehit oldu

Hakkari'den acı haber: 3 askerimiz şehit oldu

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Son dakika! S-400 teslimatında uçaklar peş peşe Ankara'ya indi

Son dakika! S-400 teslimatında uçaklar peş peşe Ankara'ya indi

Yıllar sonra ilk kez yüzünü yıkadı!

Yıllar sonra ilk kez yüzünü yıkadı!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
600 kafesle caretta nöbetine başladılar

600 kafesle caretta nöbetine başladılar

Saat kulesi mescit minaresi olarak inşaa edilmiş

O kulenin yeni bir sırrı ortaya çıktı

Rus savaş ve askeri kurtarma gemileri Akdeniz'e iniyor

Rus savaş ve askeri kurtarma gemileri Akdeniz'e iniyor

Otomobil sulama kanalına uçtu: 2 ölü

Otomobil sulama kanalına uçtu: 2 ölü

Mersin'deki 'metil alkol' ölümünün ardından soruşturma başlatıldı

Mersin'deki ölümün ardından soruşturma başlatıldı

Kaçak ve sahte içki için 'Araştırma Önergesi'

Kaçak ve sahte içki için 'Araştırma Önergesi'

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.