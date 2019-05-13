Ankara Büyükşehir Belediyesinde bazı üst düzey bürokratlar görevden alındı.

Ankara Büyükşehir Belediyesinde ki görevden almalar ile ilgili değerlendirmede bulunan Ak Parti Büyükşehir Belediyesi Meclis Başkanvekili Fatih Ünal, "Mansur Yavaş’ın seçimlerden evvel söylediği sözlerin arkasında duracağını sanıyorduk diyerek Mansur Yavaş’a tepkisini dile getirdi. Ünal, “Hani birlikte çalışacaktı, ayrım yapmayacaktı, işçi çıkarma söz konusu olmayacaktı. Sözleşmeli personel dâhil birçok insanın mübarek Ramazan ayında işlerine son verilmiştir. Uygulamaları kınıyorum” dedi.

Ankara Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyesi Sinan Burhan’da işten çıkarmalara tepkisini dile getirdi. Ramazan ayında görevden alma ve işten çıkarmaların doğru olmadığını, insanların geçim derdinde olduğunu söyleyen Burhan, “evlerine ekmek götürmenin peşinde olan çalışanların mübarek günlerde işlerine son vermek bizleri derinden üzmüştür. İnsanlar keyfi çalışmıyorlar. Mansur Yavaş yaptığı bu yanlıştan dönmelidir” diye konuştu.

Görevden alınan bürokratların bazıları ise şöyle:

Teftiş Kurulu Başkanı İsmail Erdoğan, Hukuk Müşaviri Veysel Kazan, Genel Sekreter Yardımcısı, Ego Genel Müdürü Balamir Gündoğdu, Genel Sekreter Yardımcısı Erdoğan Kurtoğlu, İtfaiye Daire Başkanı Uğur Olgun, Genel Sekreter Yardımcısı Fen İşleri Daire Başkanı Vedat Üçpınar, Genel Sekreter Refik Tuzcuoğlu, Çevre Koruma Daire Başkanı Orhan Kocaağa, Kırsal Hizmetler Daire Başkanı Erol Eraslanoğlu, Emlak İstimlak Daire Başkanı Osman Özbayrak, Ulaşım Daire Başkanı Mümtaz Durlanık, Basın Yayın Daire Başkanı Adnan Yuva, İç Denetim Birimi Başkanı Doğan İşçi, Destek Hizmetleri Daire Başkanı Orhan Özdemir, Özel Kalem Müdürü Vedat Güngör, İnsan Kaynakları Daire Başkanı Mehmet Sütçü, ASKİ Genel Müdürlüğü, Genel Müdür Yardımcısı Doç. Dr. Özgür Özdemir, Genel Müdür Yardımcısı Mahmut Emirdoğan, Ego Genel Müdür Yardımcısı İsmail Özdemir, Ego Otobüs Daire Başkanı İhsan Ün, Anfa Genel Müdürü Erdal Türk, Anfa Güvenlik Genel Müdürü Metin Kıratlı.

