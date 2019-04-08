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Ankara Büyükşehir Belediyesinde devir teslim töreni

POLİTİKA HABERLERİ  | 08.04.2019 13:17 | Son Güncelleme

Büyükşehir Belediye Başkanı seçilen Mansur Yavaş, görevi Mustafa Tuna'dan devraldı - Mansur Yavaş: - "Oy versin ya da vermesin bugünden itibaren herkesin belediye başkanı oluyoruz. Geçmişte söylenenler geçmişte kalmıştır. Bundan sonra hep önümüze bakacağız"

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı seçilen Mansur Yavaş, görevi Mustafa Tuna'dan devraldı.

Büyükşehir Belediyesi binasına gelen Yavaş, girişte bekleyen personel ve vatandaşlarla selamlaşarak sohbet etti.

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanlığı görevi sona eren Mustafa Tuna, Yavaş ve beraberindekileri makamında karşıladı.

Mansur Yavaş, eşi Nursen Yavaş, TBMM Başkanvekili Levent Gök, İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Durmuş Yılmaz, CHP İl Başkanı Rıfkı Güvener, İYİ Parti İl Başkanı Yetkin Öztürk, Yenimahalle Belediye Başkanı Fethi Yaşar, Çankaya Belediye Başkanı Alper Taşdelen'in katılımıyla yapılan törende, belediye mührünü Tuna'dan teslim aldı.

Tuna, Yavaş'ı tebrik ederek görevinde başarılar diledi.

- "Tecrübelerinden yararlanacağız"

Yavaş, Tuna'nın Ankara Büyükşehir Belediye Başkanlığı görevi sırasında güzel hizmetleri olduğunu belirtti.

Kendisinin de Tuna'yı takdir eden sosyal medya paylaşımları bulunduğunu ifade eden Yavaş, töreni düzenlediği için Tuna'ya teşekkür etti.

Yavaş, "Bundan sonra kendisinin değerli fikirlerinden, tecrübelerinden yararlanacağız. Bu devir teslim töreninde, kendisinden görevi devralmaktan da ayrıca çok mutluyum." diye konuştu.

- "Hepimize hayırlı uğurlu olsun"

Yavaş, Mustafa Tuna'yı uğurladıktan sonra yaptığı açıklamada, ekip olarak Ankara için gece gündüz demeden çalışacaklarını söyledi.

Önce Anıtkabir'i ziyaret edeceklerini belirten Yavaş, ardından da belediye binasına kadar yürüyüceklerini dile getirdi.

Çalışmalarına yarın başlayacağını bildiren Yavaş, şunları kaydetti:

"Mesai arkadaşlarımın hiçbirisinin tedirgin olmasına gerek yok. Bütün seçim kampanyası boyunca söylediğimiz, 6 milyon insandan nasıl vergi alıyorsak, eşit şekilde hizmetleri kimin kullandığına bakmadan, bundan sonra aynı şekilde kimseyi ötekileştirmeden bütün Ankara'yı kucaklayacağız. Oy versin ya da vermesin bugünden itibaren herkesin belediye başkanı oluyoruz. Geçmişte söylenenler geçmişte kalmıştır. Bundan sonra hep önümüze bakacağız. Verdiğimiz sözleri yerine getirmeye çalışacağız. Allah nasip ederse verdiğimiz sözlerin hepsini tutarak Ankara'yı, Cumhuriyetimizin başkenti, Mustafa Kemal Atatürk'ün başkentine yakışır şekilde, dünya başkentleriyle yarışır bir Ankara yapmak için, bütün hemşerilerimizle, iktidar muhalefet demeden el biriliğiyle, sivil toplum kuruluşları, meslek odaları, üniversiteler ve personelimizle birlikte inşallah ortak akılla yönetmeye başlıyoruz. Hepimize hayırlı uğurlu olsun."

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