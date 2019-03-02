Ankara Büyükşehir Belediyesince, Ocak 2015'ten bugüne kadar yapılan yeni asfalt çalışmaları nedeniyle asfalt katılım parası alınmadığı bildirildi.

Belediye'den yapılan açıklamada, son zamanlarda kamuoyunda asfalt paralarının kaldırılmasına yönelik siyasiler tarafından söylemlerde bulunulduğu, vatandaşlarca konuyla ilgili belediyeye birçok soru sorulduğu belirtildi.

Açıklamada, 12 Kasım 2012'de 14 ilde Büyükşehir Belediyesi ve 27 ilçe kurulması ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun'un, "2464 sayılı Belediye Gelirleri Kanunu'nun 86. Maddesi uyarınca tarh edilmemiş asfalt paralarının Belediye Meclisi kararıyla alınmayabileceğine" ilişkin hükmü hatırlatıldı.

- "Asfalt katılım parası alınmadı"

Belediye Meclisine geçmişe yönelik asfalt paralarının alınmaması konusunda bir serbesti getirildiği ancak CHP Milletvekillerince Anayasa Mahkemesine açılan iptal davası sonucunda bu hükmün kaldırıldığı vurgulanan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Bu iptal kararı 18.9.2014 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. Bu iptal kararının yürürlüğe girmesini müteakip geçmişe yönelik asfalt paralarının alınmaması hususunda Belediye Meclisine verilen yetki iptal edilmiştir. Anayasa Mahkemesinin iptal kararı nedeniyle, belediyemizce, takibi yapılıp talep edilen asfalt paraları ise Ocak 2015 tarihi öncesindeki asfalt çalışmaları yapılan ve çıkartılıp hesaplanmış asfalt paralarıdır."