Ankara Büyükşehir Belediyesi'nden deprem bölgesine yardım

ANKARA, (DHA)- ANKARA Büyükşehir Belediyesi, Elazığ'da meydana gelen 6.8 büyüklüğündeki deprem nedeniyle bölgeye 9 araç ve 40 personel sevk etti.

Belediyeden yapılan açıklamada, depremin hemen ardından arama ve kurtarma ekipleri hazırlandı. Ankara İtfaiye Daire Başkanlığı'na ait 3 karavan, 1 çok maksatlı kurtarma aracı, 1 kurtarma aracı, 1 komuta otobüsü, 2 hizmet aracı, 3 K9 köpeği ve 1 K9 aracı Elazığ'a gönderildi. İlk etapta toplamda 9 araç ile birlikte toplam 40 personelin bölgeye hem havayolu hem de karayolu ile sevki yapılmış oldu. Deprem bölgesine ulaşan ekipler, arama ve kurtarma çalışmalarına katıldı.

Ayrıca Ankara Büyükşehir Belediyesi Seğmen Su tarafından bölgeye su sevki yapılırken, Halk Ekmek Fabrikası'nca 12 bin kapasiteli Halk Ekmek Seyyar Fırın aracı da Elazığ'a gönderildi. Deprem bölgesinde günlük üç öğünde 5 bin vatandaşa sıcak yemek hizmeti sağlamak üzere BELPA ve EGO Genel Müdürlüğü mutfak ekiplerinin araçlarla gönderildiği de belirtildi.

FOTOĞRAFLI

