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Ankara Büyükşehir Belediyesi’nden engelleri kaldıran etkinlik

GÜNCEL HABERLERİ  | 18.05.2019 09:59 | Son Güncelleme

Ankara Büyükşehir Belediyesi, “Engelliler Haftası” nedeniyle eğlence dolu bir etkinlik düzenledi.

Ankara Büyükşehir Belediyesi, “Engelliler Haftası” nedeniyle eğlence dolu bir etkinlik düzenledi. “Engelleri Birlikte Aşıyoruz” sloganıyla gerçekleştirilen etkinlikte, 7’den 70’e engelli vatandaşlar keyifli bir gün geçirdi.
Gençlik Parkı Kültür Merkezi Necip Fazıl Salonu’nda düzenlenen programa; Ankara Büyükşehir Belediyesi Başkanvekili Hüseyin Özcan, Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Mehmet Ali Ünsal, Belpa Genel Müdürü Fatih Çelik ve Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmetler Daire Başkanı Adnan Şeker de katıldı.
Mehter Takımı, Kuşcağız Aile Yaşam Merkezi ve Elvankent Aile Yaşam Merkezi Engelli Lokalleri üyelerinin halk oyunları, işaret dili ve dans gösterileri büyük alkış aldı.
Tekerlekli sandalye hediye edildi
Engelliler Hizmet Merkezi’ne kayıtlı olan ve ihtiyaç sahibi engelli üyelere yaşamlarını kolaylaştırmak amacıyla yıl boyu akülü ve manuel tekerlekli sandalye yardımı yapan Büyükşehir Belediyesi, Engelliler Haftası programı nedeniyle 8 engelli üyeye daha akülü ve manuel tekerlekli sandalye hediye etti.
Etkinliğe ücretsiz tahsis edilen EGO otobüsleriyle getirilen engelli vatandaşlardan İbrahim Çağlar, “Ortam çok güzeldi. Çok hoşumuza gitti. Emeği geçenlere çok teşekkür ediyorum” derken, Ezgi Atak da, “Programı çok beğendim. Başkanımız Mansur Yavaş’a çok teşekkür ediyorum. Bizleri unutmadı” sözleriyle memnuniyetini dile getirdi.

Ankara Büyükşehir Belediyesi’nden engelleri kaldıran etkinlik

Ankara Büyükşehir Belediyesi’nden engelleri kaldıran etkinlik

Ankara Büyükşehir Belediyesi’nden engelleri kaldıran etkinlik

Ankara Büyükşehir Belediyesi’nden engelleri kaldıran etkinlik

Ankara Büyükşehir Belediyesi’nden engelleri kaldıran etkinlik

Ankara Büyükşehir Belediyesi’nden engelleri kaldıran etkinlik

Ankara Büyükşehir Belediyesi’nden engelleri kaldıran etkinlik

Ankara Büyükşehir Belediyesi’nden engelleri kaldıran etkinlik

Ankara Büyükşehir Belediyesi’nden engelleri kaldıran etkinlik

Ankara Büyükşehir Belediyesi’nden engelleri kaldıran etkinlik

Ankara Büyükşehir Belediyesi’nden engelleri kaldıran etkinlik

Ankara Büyükşehir Belediyesi’nden engelleri kaldıran etkinlik

Ankara Büyükşehir Belediyesi’nden engelleri kaldıran etkinlik

Ankara Büyükşehir Belediyesi’nden engelleri kaldıran etkinlik

Ankara Büyükşehir Belediyesi’nden engelleri kaldıran etkinlik
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