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Ankara Büyükşehir Belediyesinden "hibe araç" iddiasına yanıt

GÜNCEL HABERLERİ  | 02.04.2019 17:09 | Son Güncelleme

Ankara Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Vedat Üçpınar: - "(Belediye araçlarının hibe edildiği iddiası) Aksine ilçe belediyelerine araç vermek yerine ilçe belediyelerindeki araçlarımızı geri alıyoruz" - "Bununla ilgili Kızılcahamam, Haymana, Şereflikoçhisar, Güdül, Çamlıdere ve Ayaş ilçeleriyle ortak protokol yapmıştık. Bu kapsamda, protokol süreleri biten 16 aracımızın hepsini geri aldık"

Ankara Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Vedat Üçpınar, CHP'nin belediyeye ait iş makineleri ve bazı araçların ilçe belediyelerine hibe edildiğine ilişkin iddialarını yalanlayarak, daha önce ilçe belediyeleriyle yapılan protokol çerçevesinde verilen araçların geri alındığını bildirdi.

Üçpınar, yazılı açıklamasında, CHP Parti Sözcüsü Faik Öztrak'ın, seçim sonrasında Ankara Büyükşehir Belediyesine ait hizmet araçlarının AK Partili ilçe belediyelerine hibe edildiği yönündeki iddialarının ve basında yer alan haberlerin tamamen gerçek dışı olduğunu belirtti.

Büyükşehir Belediyesi tarafından koordineli hizmet kapsamında ilçe belediyelerine daha önce protokol çerçevesinde verilen kamyon ve benzeri araçlardan protokol süreleri dolanların geri alındığına değinen Üçpınar, açıklamasında, şunları kaydetti:

"İddia edildiğinin aksine ilçe belediyelerine araç vermek yerine ilçe belediyelerindeki araçlarımızı geri alıyoruz. Bununla ilgili Kızılcahamam, Haymana, Şereflikoçhisar, Güdül, Çamlıdere ve Ayaş ilçeleriyle ortak protokol yapmıştık. Bu kapsamda, protokol süreleri biten 16 aracımızın hepsini geri aldık. Protokol süreleri devam eden araçların ise ilçe belediyeleri tarafından kullanılmaya devam etmektedir. Büyükşehir Belediyesinin ilçe belediyelerine araç vermesi söz konusu değildir."

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