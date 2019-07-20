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Ankara Büyükşehir Belediyesinden ilçe belediyelerine asfalt desteği

GÜNCEL HABERLERİ  | 20.07.2019 09:54 | Son Güncelleme

Başkent’in kültürel ve tarihi değerlerine sahip çıkan Ankara Büyükşehir Belediyesi, ilçe belediyeleri başta olmak üzere kamu kurum ve kuruluşlarıyla da iş birliği yapmaya devam ediyor.Büyükşehir Belediyesi, Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından 15 Temmuz hain darbe girişiminde yaşananları gelecek kuşaklara aktarmak üzere yaptırılan ’Kahramankazan 15 Temmuz Şehitleri ve Demokrasi Müzesi’nin yol, asfalt, kaldırım, refüj ve peyzaj çalışmalarını gerçekleştirdi.

Başkent’in kültürel ve tarihi değerlerine sahip çıkan Ankara Büyükşehir Belediyesi, ilçe belediyeleri başta olmak üzere kamu kurum ve kuruluşlarıyla da iş birliği yapmaya devam ediyor.
Büyükşehir Belediyesi, Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından 15 Temmuz hain darbe girişiminde yaşananları gelecek kuşaklara aktarmak üzere yaptırılan ’Kahramankazan 15 Temmuz Şehitleri ve Demokrasi Müzesi’nin yol, asfalt, kaldırım, refüj ve peyzaj çalışmalarını gerçekleştirdi. Fen İşleri Daire Başkanlığı ekipleri, kısa sürede yol çalışmalarını tamamlayarak, müzenin açılışına yetiştirdi.

İlçelerden gelen talepler karşılanıyor
Yol, asfalt ve altyapı gibi öncelikli yatırımlar konusunda ekipleriyle birlikte ilçe belediyelerine destek sağlayan Büyükşehir Belediyesi, son olarak Kahramankazan’da yapımı tamamlanan 15 Temmuz Şehitleri ve Demokrasi Müzesi’nin yolunu yaparak, asfalt serim çalışmalarını bitirdi. Kahramankazan Yıldırım Beyazıt Mahallesi Sakarya Caddesi üzerinde bulunan müzenin önüne yeni yol açımı yapan Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri Daire Başkanlığı ekipleri; asfalt, kaldırım, refüj, yol çizgileri, bordür ve çevre düzenleme çalışmaları ile müzede bulunan 3 adet otoparkın hafriyat ve bakım işlerini de tamamladı.

Ankara Büyükşehir Belediyesinden ilçe belediyelerine asfalt desteği

Ankara Büyükşehir Belediyesinden ilçe belediyelerine asfalt desteği

Ankara Büyükşehir Belediyesinden ilçe belediyelerine asfalt desteği

Ankara Büyükşehir Belediyesinden ilçe belediyelerine asfalt desteği

Ankara Büyükşehir Belediyesinden ilçe belediyelerine asfalt desteği

Ankara Büyükşehir Belediyesinden ilçe belediyelerine asfalt desteği

Ankara Büyükşehir Belediyesinden ilçe belediyelerine asfalt desteği

Ankara Büyükşehir Belediyesinden ilçe belediyelerine asfalt desteği

Ankara Büyükşehir Belediyesinden ilçe belediyelerine asfalt desteği

Ankara Büyükşehir Belediyesinden ilçe belediyelerine asfalt desteği

Ankara Büyükşehir Belediyesinden ilçe belediyelerine asfalt desteği

Ankara Büyükşehir Belediyesinden ilçe belediyelerine asfalt desteği

Ankara Büyükşehir Belediyesinden ilçe belediyelerine asfalt desteği

Ankara Büyükşehir Belediyesinden ilçe belediyelerine asfalt desteği

Ankara Büyükşehir Belediyesinden ilçe belediyelerine asfalt desteği

Ankara Büyükşehir Belediyesinden ilçe belediyelerine asfalt desteği

Ankara Büyükşehir Belediyesinden ilçe belediyelerine asfalt desteği
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