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Ankara Çayı'nda erkek cesedi bulundu

YAŞAM HABERLERİ  | 06.02.2019 17:42 | Son Güncelleme

ANKARA Çayı'nda sabah saatlerinde erkek cesedi bulundu.

Ankara Çayı'nda erkek cesedi bulundu

Gökhan CEYLAN/ANKARA, (DHA)- ANKARA Çayı'nda sabah saatlerinde erkek cesedi bulundu.
Olay, sabah saatlerinde Yenimahalle ilçesindeki Hipodrom Caddesi üzerinde meydana geldi. Cadde üzerindeki Ankara Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi'ne (ASKİ) ait Atık Su Arıtma Tesisleri'nde çalışan bir kişi, Ankara Çayı yatağında hareketsiz yatan bir kişi gördü. Durumu polise ve sağlık ekiplerine bildirdi. Kısa sürede olay yerine gelen 112 Acil Servis ekipleri, çay yatağındaki kişinin 2 gün önce öldüğünü tespit etti. Olay yerinde incelemede bulunan polis ekipleri, cesedin 68 yaşındaki Haydar Ünsal'a ait olduğunu belirledi. İnşaat işçisi olduğu belirtilen Ünsal'ın cenazesi, otopsi yapılmak üzere Ankara Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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Ankara Çayı'nda erkek cesedi bulundu

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