Ankara Caz Festivali'nde Sicimoğlu rüzgarı esti

Sicimoğlu, konser öncesinde düzenlediği basın toplantısında, Ankara Caz Festivali'nin müdavimi haline geldiklerini belirtti. Cazın evrensel bir müzik olduğuna işaret eden Sicimoğlu, "Caz, bizim müziğimiz değil" söylemlerini doğru bulmadığını dile getirdi.

- "Bizim caza alışmamız o kadar kolay ki"

Sicimoğlu, dünyanın iki ayrı ucundan iki sanatçıyı cazın ve müziğin buluşturduğuna dikkati çekerek, "Sanırım dünyayı müzik kurtaracak." diye konuştu.

Utra'yı da Başkentli cazseverlere takdim eden Sicimoğlu, "Kendisi Küba'nın İbrahim Tatlısesi'dir." yorumunda bulundu.

Sicimoğlu, Şelale Şehnaz Sam'ın sanatçı bir aileden geldiğini hatırlatarak, "Babası, annesi, kardeşi hepsi müzisyen bir Romanlık var sanırım bu ailede." dedi.

Sheraton Otel'deki konserde, Sicimoğlu ve grubu Şelale Şehnaz Sam ile Jose Maikel Brina Utra'nın düetlerine eşlik etti.

Caz festivallerinin önemini vurgulayan Sicimoğlu, "Ankara ve İstanbul'da en az 5 caz festivali olması gerek." dedi.

Türkiye'nin, kültürlerin buluştuğu bir nokta olduğuna dikkati çeken Sicimoğlu, "Bizim kanımızda caz da var göbek havası da var, Latin de var, tango da var, vals de var. Bizim caza alışmamız o kadar kolay ki." ifadelerini kullandı.

Sicimoğlu, cazın klasik normların dışında bir müzik olduğunu, Amerika'nın ve Küba'nın siyahi insanları arasında doğduğunu dile getirerek, "Bir kısmı da klasik müzik eğitimi almış da kabına sığamayıp taşmış, o taşmanın verdiği köpük, güzellik caz aslında." değerlendirmesinde bulundu.

Utra da cazın rafine bir müzik olduğunu ifade ederek, "Caz çok çalışmayı gerektiriyor. Müzisyenin içindekileri hür şekilde, kalıplara uymadan dışarı dökmesidir caz." şeklinde konuştu.

- "Türküyü cazla birleştirmek"

Şelale Şehnaz Sam ise etnik dokunuşların karşılığını bulduğunu belirterek, "Türkü ile cazı birleştirmek, cazı Türkiye'de çok daha geniş bir kitleye dinletebilir. Bildiği tınıyı farklı bir yorumla dinlediğinde insanlar buna karşılık verecektir. Bir Neşet Ertaş türküsünü cazla birleştirmek çok da keyifli ve lezzetli oluyor. Böylece daha geniş bir kitleye cazı dinletebiliriz." dedi.