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Ankara Çevre Yolu’nda korkutan kaza: 16 yaralı

YAŞAM HABERLERİ  | 12.08.2019 17:11 | Son Güncelleme

Ankara Kuzey Çevre Yolu’nda bir minibüsün de karıştığı kazada 16 kişi yaralandı.Edinilen bilgiye göre, Ankara Kuzey Çevre Yolu Pursaklar mevkii girişinde, belirlenemeyen bir sebepten dolayı direksiyon hakimiyetini kaybeden 37 SK 695 plakalı, içinde çocukların da olduğu 16 yolcu bulunan minibüs, bariyerlere çarptı.

Ankara Çevre Yolu’nda korkutan kaza: 16 yaralı

Ankara Kuzey Çevre Yolu’nda bir minibüsün de karıştığı kazada 16 kişi yaralandı.
Edinilen bilgiye göre, Ankara Kuzey Çevre Yolu Pursaklar mevkii girişinde, belirlenemeyen bir sebepten dolayı direksiyon hakimiyetini kaybeden 37 SK 695 plakalı, içinde çocukların da olduğu 16 yolcu bulunan minibüs, bariyerlere çarptı. Çarpmanın etkisiyle minibüsteki yolcular araç dışına savruldu. Yoldan geçen vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda ambulans ve polis ekibi sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekiplerinin yaptığı ilk belirlemelere göre kazada yaralanan 16 kişinin 4’ünün çocuk olduğu öğrenildi. İlk müdahaleleri yapılan 13 kişi ambulanslarla hastanelere sevk edilirken, 3 yolcu ayakta tedavi edilerek taburcu edildi.

Ankara Çevre Yolu’nda korkutan kaza: 16 yaralı

Ankara Çevre Yolu’nda korkutan kaza: 16 yaralı

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