HABER

"Ankara çok farklı bir şehir olacak"

GÜNCEL HABERLERİ  | 21.02.2019 15:04 | Son Güncelleme

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Ankara Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Mehmet Özhaseki: - "Ankara'da turizmden, ticaretten, sanayiden istifade edeceğimiz çok geniş alanlar, sporda yapacağımız çok şeyler var. Bunları yapınca inanın Ankara çok farklı bir şehir olacak" -"Şehirleri nereye götürmek istediğimize karar verip ona uygun projeler üretip milim milim bunu takip etmeliyiz"

ANKARA (AA)- AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Ankara Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Mehmet Özhaseki, "Ankara'da turizmden, ticaretten, sanayiden istifade edeceğimiz çok geniş alanlar, sporda yapacağımız çok şeyler var. Bunları yapınca inanın Ankara çok farklı bir şehir olacak." dedi.

Özhaseki, Anıttepe'deki bir otelde Anadolu Ankara Turizm İşletmecileri Derneği (ATİD) üyeleriyle bir araya geldi.

Burada yaptığı konuşmada birçok alanda hızlı değişim ve dönüşüm olduğuna vurgu yapan Özhaseki, değişimin doğru ve zamanında anlaşılmaması durumunda nispi olarak durumun kötüleşeceğini söyledi. Değişim olgusunun her alanda geçerli olduğunu belirten Özhaseki, belediyecilerin de günümüz çağındaki normlara uymak zorunla olduğuna dikkati çekti.

Bazı isimlerin eski metod kullandıklarını ve popülizm ile karşıtlık üreterek belediyecilik yapmaya çalıştığını ifade eden Özhaseki, "Hayretle izliyorum. Biliyorum ki elde bir bütçe var, bununla bir şey yapacağım vs. eldeki bütçeyi harcamak kolay. Çıkıp 10 dakikada dağıtırsınız. Fakat bunun yarını ne? Bundan kolay ne var ki, ama yarın ne olacak?" diye konuştu.

Belediyeciliğin önemine değinen Özhaseki, "Şehirleri nereye götürmek istediğimize karar verip ona uygun projeler üretip milim milim bunu takip etmeliyiz." dedi.

Artık yeni bir dönemin başladığını ifade eden Özhaseki, Ankara'da turizmden yeteri kadar istifade edilemediğini dile getirdi. İnsanların Ankara'ya gelerek işlerini hallettiğini, daha sonra ise hemen ayrıldığını söyleyen Özhaseki, bu insanları Ankara'da tutulabileceğini, bunun için gereken potansiyelin olduğunu ifade etti.

Her şehrin farklı plan ve projeye ihtiyaç duyduğunu belirten Özhaseki, şöyle konuştu:

"Bir şehir tarım şehriyse planı ayrı, turizm şehriyle planı apayrıdır. Ankara'da turizmden, ticaretten, sanayiden istifade edeceğimiz çok geniş alanlar, sporda yapacağımız çok şeyler var. Bunları yapınca inanın Ankara çok farklı bir şehir olacak."

Ankara'nın turizm alanında gelişebileceğine işaret eden Mehmet Özhaseki, "Ankara'da insanları durdurmanın yolunu bulmalıyız. Elmadağ'da kayak merkezi neden yapılmadı. Turizm potansiyeli var, onu da değerlendirmek lazım. Resmi dairede işi olmasa, toplantı olmasa kimsenin burada 2-3 gün kalacak hali yok. Bizim bunlara yönelik projeler yapmamız lazım." değerlendirmesinde bulundu.

Bunu yiyen bir daha bırakmıyor! Bunu yiyen bir daha bırakmıyor!
Palandöken'de Koç Spor Fest Kış OyunlarıPalandöken'de Koç Spor Fest Kış Oyunları
Afrin şehidinin ismi okula verildiAfrin şehidinin ismi okula verildi
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
AK Parti Ankara Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Mehmet Özhaseki AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Ankara Büyükşehir Belediye B Anadolu Ankara Turizm İşletmecileri Derneği (ATİD)

En Çok Okunan Haberler

Olay! Hacklendi; ünlü futbolcunun mesajları ifşa oldu

Olay! Hacklendi; ünlü futbolcunun mesajları ifşa oldu

Bakan Albayrak'tan flaş dolar açıklaması

Bakan Albayrak'tan flaş dolar açıklaması

Süleyman Soylu'dan 'taciz' iddialarıyla ilgili yeni açıklama

Süleyman Soylu'dan 'taciz' iddialarıyla ilgili yeni açıklama

Ayvacık'taki deprem anının en net görüntüsü! Büyük panik

Ayvacık'taki deprem anının en net görüntüsü! Büyük panik

Ayvacık'ta okullar tatil edildi!

Ayvacık'ta okullar tatil edildi!

Depremin etkisi gün ağarınca ortaya çıktı

Depremin etkisi gün ağarınca ortaya çıktı

İlginizi Çekebilir

200TL'lik alışverişlerde %20 indirim sizleri bekliyor!

200TL'lik alışverişlerde %20 indirim sizleri bekliyor!

Prof. Dr. Ercan'dan deprem uyarısı: 2019 deprem yılı olacak!

Prof. Dr. Ercan'dan deprem uyarısı: 2019 deprem yılı olacak!

Sürpriz ürünlerde her gün yenilenen fırsatları kaçırmayın!

Sürpriz ürünlerde her gün yenilenen fırsatları kaçırmayın!

Meteoroloji'den kritik kar uyarısı!

Meteoroloji'den kritik kar uyarısı!

Ölü bulunan evsiz adamın cebinden çıkan para kahretti!

Ölü bulunan evsiz adamın cebinden çıkan para kahretti!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Oğuz Gündoğdu: Ayvacık depremi Marmara Depremi'nin öncüsü değil

Olası büyük Marmara depreminin öncüsü mü? İşte yanıtı

Kars'ta zorlu tatbikat! Yabancı askerler heyecanla izledi

Böylesi ilk kez oldu! Kars'ta heyecanlı anlar

AFAD'dan deprem açıklaması! İşte anlamı: Herkes tarafından hissedilir ve korku verir

AFAD'dan deprem açıklaması! 'Herkes hisseder, korku verir'

İstanbul Üsküdar'da korkunç kaza!

Korkunç görüntü! Her şey saniyeler içinde oldu

Çanakkale Ayvacık'taki depremde kaç konut hasar gördü? Bakan Kurum açıkladı

Ayvacık'taki depremde kaç konut hasar gördü?

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay: Vuracağız dedik, vurduk!

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay: Vuracağız dedik, vurduk!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.