ANKARA (AA)- AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Ankara Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Mehmet Özhaseki, "Ankara'da turizmden, ticaretten, sanayiden istifade edeceğimiz çok geniş alanlar, sporda yapacağımız çok şeyler var. Bunları yapınca inanın Ankara çok farklı bir şehir olacak." dedi.

Özhaseki, Anıttepe'deki bir otelde Anadolu Ankara Turizm İşletmecileri Derneği (ATİD) üyeleriyle bir araya geldi.

Burada yaptığı konuşmada birçok alanda hızlı değişim ve dönüşüm olduğuna vurgu yapan Özhaseki, değişimin doğru ve zamanında anlaşılmaması durumunda nispi olarak durumun kötüleşeceğini söyledi. Değişim olgusunun her alanda geçerli olduğunu belirten Özhaseki, belediyecilerin de günümüz çağındaki normlara uymak zorunla olduğuna dikkati çekti.

Bazı isimlerin eski metod kullandıklarını ve popülizm ile karşıtlık üreterek belediyecilik yapmaya çalıştığını ifade eden Özhaseki, "Hayretle izliyorum. Biliyorum ki elde bir bütçe var, bununla bir şey yapacağım vs. eldeki bütçeyi harcamak kolay. Çıkıp 10 dakikada dağıtırsınız. Fakat bunun yarını ne? Bundan kolay ne var ki, ama yarın ne olacak?" diye konuştu.