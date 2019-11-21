HABER

Ankara Çubuk’ta otomobil devrildi: 1 ölü

GÜNCEL HABERLERİ  | 21.11.2019 07:09 | Son Güncelleme

Ankara’nın Çubuk ilçesinde devrilen otomobilin sürücüsü hayatını kaybetti.

Çubuk ilçesinin Kızılöz Mahallesi mevkisinde Sami Karabiber'in (39) kullandığı 06 ZFR 11 plakalı otomobil sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi.

Kazada, Karabiber ağır yaralandı.

Çevredekilerin durumu bildirmesi üzerine olay yerine polis, itfaiye ve 112 Acil Servis ekipleri sevk edildi.

Ambulansla Halil Şıvgın Çubuk Devlet Hastanesi’ne kaldırılan Karabiber müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Karabiber'in cesedi otopsi için Ankara Adli Tıp Kurumuna gönderildi.

(AA)

PARTNER Sigara tiryakisi adamın akciğeri görenleri şoke etti! Sigara tiryakisi adamın akciğeri görenleri şoke etti!
ABD Senatosu'ndan "Hong Kong'a destek" tasarısıABD Senatosu'ndan "Hong Kong'a destek" tasarısı
Boşanmak istediği eşi tarafından öldürülen Cemile Ertürkoğlu'nun ailesi: 'Bu yara kapanacak bir yara değil'Boşanmak istediği eşi tarafından öldürülen Cemile Ertürkoğlu'nun ailesi: 'Bu yara kapanacak bir yara değil'
1/
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Ankara Çubuk Kaza ölü trafik

En Çok Okunan Haberler

Hamamdaki tecavüz sahnesi olay oldu

Hamamdaki tecavüz sahnesi olay oldu

ABD'den Türkiye açıklaması: Kararlıyız

ABD'den Türkiye açıklaması: Kararlıyız

İcradan satılıyor! Yarı fiyatına 'Maserati'

İcradan satılıyor! Yarı fiyatına 'Maserati'

Bütçe Komisyonu'nda çok sert tartışma!

Bütçe Komisyonu'nda çok sert tartışma!

Bakan Soylu'dan Rabia Naz'ın babası hakkında çarpıcı sözler!

Bakan Soylu'dan Rabia Naz'ın babası hakkında çarpıcı sözler!

Araçta öldürdükleri arkadaşlarının cesediyle şehir turu attılar!

Araçta öldürdükleri arkadaşlarının cesediyle şehir turu attılar!

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

Bir kent diken üstünde! Sokaklar ablukaya alındı

Bir kent diken üstünde! Sokaklar ablukaya alındı

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Güleda Cankel cinayetinde yeni gelişme! Tutuklandı

Güleda Cankel cinayetinde yeni gelişme! Tutuklandı

Dev operasyon! Çok sayıda gözaltı kararı var

Dev operasyon! Çok sayıda gözaltı kararı var

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
ABD Senatosu'ndan "Hong Kong'a destek" tasarısı

ABD Senatosu'ndan "Hong Kong'a destek" tasarısı

Laos-Tayland sınırında 6,1 büyüklüğünde deprem

Laos-Tayland sınırında 6,1 büyüklüğünde deprem

Şarık Tara kimdir? Hayatını kaybetmesine rağmen vergi rekortmeni oldu!

Şarık Tara kimdir? Hayatını kaybetmesine rağmen vergi rekortmeni oldu!

Gönenç Gürkaynak kimdir? 2018 yılının vergi rekortmenlerinden Avukat Gönenç Gürkaynak hakkında merak edilenler!

Gönenç Gürkaynak kimdir? 2018 yılının vergi rekortmenlerinden Avukat Gönenç Gürkaynak hakkında merak edilenler!

Muğla'da feci kaza! 50 metre sürüklenip kanala devrildi!

Muğla'da feci kaza! 50 metre sürüklenip kanala devrildi!

Burkina Faso'da 15 terörist etkisiz hale getirildi

Burkina Faso'da 15 terörist etkisiz hale getirildi

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.