ANKARA CUMHURBAŞKANLIĞI 2. TUR SEÇİM SONUÇLARI 2023: Ankara seçim sonuçları ne zaman açıklanır? 28 Mayıs seçim sonuçları Mynet.com’da olacak

Ankara cumhurbaşkanlığı 2. tur seçim sonuçları 28 Mayıs 2023 Pazar günü ilçe ilçe Mynet.com'dan takip edilebilecek. 28 Mayıs 2023 Pazar günü YSK yayın yasağını kaldırmasıyla birlikte Cumhur İttifakı adayı Recep Tayyip Erdoğan ve Millet İttifakı adayı Kemal Kılıçdaroğlu’nun oy oranları belli olacak. Ankara seçim sonuçları ekranı ve detaylar haberimizde...

ANKARA CUMHURBAŞKANLIĞI 2. TUR SEÇİM SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Ankara cumhurbaşkanlığı 2. tur seçim sonuçları 28 Mayıs 2023 Pazar günü ilçe ilçe takip edilebilecek. Recep Tayyip Erdoğan ve Kemal Kılıçdaroğlu’nun oy oranları belli olacak.

Açılacak sandık sonuçlarına göre; Ankara'da Cumhur İttifakı adayı Recep Tayyip Erdoğan'ın oy oranı ile Millet İttifakı adayı Kemal Kılıçdaroğlu oy oranları 14 Mayıs'ta olduğu gibi Mynet.com'da yayımlanacak.

Anlık sandık sonuçları, oyların yüzdelik dilimleri anbean takip edilebilecek. "Ankara 2. tur seçiminde kim önde?", "Seçimin kazananı kim oldu?" soruları yanıt bulacak.

CUMHURBAŞKANLIĞI 2. TUR SEÇİMLERİ NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Cumhurbaşkanlığı 2. tur seçimi için oy verme işlemi sabah saat 08.00'de başlayacak ve 17.00'de sona erecek.

ANKARA CUMHURBAŞKANLIĞI 2. TUR SEÇİM SONUÇLARI VE OY ORANLARI

YSK yayın yasağını kaldırmasıyla birlikte Cumhurbaşkanlığı 2. tur Ankara seçim sonuçları Erdoğan ve Kılıçdaroğlu oy oranları Mynet.com'da olacak.

CUMHURBAŞKANLIĞI 2. TUR SEÇİM SONUÇLARI CANLI TAKİP EKRANI



