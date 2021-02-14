Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, 13 vatandaşın PKK terör örgütü tarafından şehit edilmesiyle ilgili paylaşımları nedeniyle HDP milletvekilleri Hüda Kaya ve Ömer Faruk Gergerlioğlu hakkında soruşturma başlattı.
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, 13 vatandaşın PKK terör örgütü tarafından şehit edilmesiyle ilgili paylaşımları nedeniyle HDP milletvekilleri Hüda Kaya ve Ömer Faruk Gergerlioğlu hakkında soruşturma başlattı.
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, 13 vatandaşın PKK terör örgütü tarafından şehit edilmesiyle ilgili paylaşımları nedeniyle HDP milletvekilleri Hüda Kaya ve Ömer Faruk Gergerlioğlu hakkında soruşturma başlattı.
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, 13 vatandaşın PKK terör örgütü tarafından şehit edilmesiyle ilgili paylaşımları nedeniyle HDP milletvekilleri Hüda Kaya ve Ömer Faruk Gergerlioğlu hakkında soruşturma başlattı.