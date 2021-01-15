Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, 2005 yılı polis memurluğu sınavında FETÖ’nün usulsüzlük yaptığının tespiti üzerine başlattığı soruşturmada 7’si polis, 2’si sivil olmak üzere 9 şüpheli hakkında gözaltı kararı verdi.
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, 2005 yılı polis memurluğu sınavında FETÖ’nün usulsüzlük yaptığının tespiti üzerine başlattığı soruşturmada 7’si polis, 2’si sivil olmak üzere 9 şüpheli hakkında gözaltı kararı verdi.
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, 2005 yılı polis memurluğu sınavında FETÖ’nün usulsüzlük yaptığının tespiti üzerine başlattığı soruşturmada 7’si polis, 2’si sivil olmak üzere 9 şüpheli hakkında gözaltı kararı verdi.
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, 2005 yılı polis memurluğu sınavında FETÖ’nün usulsüzlük yaptığının tespiti üzerine başlattığı soruşturmada 7’si polis, 2’si sivil olmak üzere 9 şüpheli hakkında gözaltı kararı verdi.