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  4. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, 2005 yılı polis memurluğu sınavında FETÖ’nün usulsüzlük yaptığının tespiti üzerine başlattığı soruşturmada 7’si polis, 2’si sivil olmak üzere 9 şüpheli hakkında gözaltı kararı verdi.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, 2005 yılı polis memurluğu sınavında FETÖ’nün usulsüzlük yaptığının tespiti üzerine başlattığı soruşturmada 7’si polis, 2’si sivil olmak üzere 9 şüpheli hakkında gözaltı kararı verdi.

15.01.2021 09:59 | Son Güncelleme:
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Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, 2005 yılı polis memurluğu sınavında FETÖ’nün usulsüzlük yaptığının tespiti üzerine başlattığı soruşturmada 7’si polis, 2’si sivil olmak üzere 9 şüpheli hakkında gözaltı kararı verdi.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, 2005 yılı polis memurluğu sınavında FETÖ’nün usulsüzlük yaptığının tespiti üzerine başlattığı soruşturmada 7’si polis, 2’si sivil olmak üzere 9 şüpheli hakkında gözaltı kararı verdi.

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