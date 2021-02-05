Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, 2005 yılı polis memurluğundan komiser yardımcılığına geçiş sınavında FETÖ’nün usulsüzlük yaptığının tespiti üzerine başlattığı soruşturma kapsamında 48 FETÖ/PDY mensubu hakkında gözaltı kararı verdi.
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, 2005 yılı polis memurluğundan komiser yardımcılığına geçiş sınavında FETÖ’nün usulsüzlük yaptığının tespiti üzerine başlattığı soruşturma kapsamında 48 FETÖ/PDY mensubu hakkında gözaltı kararı verdi.
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, 2005 yılı polis memurluğundan komiser yardımcılığına geçiş sınavında FETÖ’nün usulsüzlük yaptığının tespiti üzerine başlattığı soruşturma kapsamında 48 FETÖ/PDY mensubu hakkında gözaltı kararı verdi.
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, 2005 yılı polis memurluğundan komiser yardımcılığına geçiş sınavında FETÖ’nün usulsüzlük yaptığının tespiti üzerine başlattığı soruşturma kapsamında 48 FETÖ/PDY mensubu hakkında gözaltı kararı verdi.