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  4. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, 2005 yılı polis memurluğundan komiser yardımcılığına geçiş sınavında FETÖ’nün usulsüzlük yaptığının tespiti üzerine başlattığı soruşturma kapsamında 48 FETÖ/PDY mensubu hakkında gözaltı kararı verdi.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, 2005 yılı polis memurluğundan komiser yardımcılığına geçiş sınavında FETÖ’nün usulsüzlük yaptığının tespiti üzerine başlattığı soruşturma kapsamında 48 FETÖ/PDY mensubu hakkında gözaltı kararı verdi.

05.02.2021 10:07 | Son Güncelleme:
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Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, 2005 yılı polis memurluğundan komiser yardımcılığına geçiş sınavında FETÖ’nün usulsüzlük yaptığının tespiti üzerine başlattığı soruşturma kapsamında 48 FETÖ/PDY mensubu hakkında gözaltı kararı verdi.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, 2005 yılı polis memurluğundan komiser yardımcılığına geçiş sınavında FETÖ’nün usulsüzlük yaptığının tespiti üzerine başlattığı soruşturma kapsamında 48 FETÖ/PDY mensubu hakkında gözaltı kararı verdi.

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