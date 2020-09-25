Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, 7 HDP milletvekili hakkında dokunulmazlıklarının kaldırılması talebiyle fezleke düzenleneceğini açıkladı

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Kobani olayları ile ilgili Ankara merkezli 7 ilde yapılan PKK/KCK operasyonu kapsamında hakkında gözaltı kararı çıkartılan 82 kişiden 20’sinin yakalandığını açıkladı. Açıklamada, 7 HDP milletvekili hakkında dokunulmazlıklarının kaldırılması talebiyle fezleke düzenleneceği de belirtildi.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, 7 ilde başlattığı PKK/KCK operasyonu ile ilgili açıklamada bulundu. Başsavcılıktan yapılan açıklamada, "6-7-8 Ekim 2014 tarihlerinde, Ülkemiz genelinde “KOBANİ” olayları olarak bilinen terör amaçlı eylemlerde; PKK/KCK terör örgütü sözde örgüt yöneticileri, örgütün gençlik yapılanması, kadın yapılanması ve şehir silahlı yapılanması ile Halkların Demokratik Partisi (HDP) MYK üyeleri ve eş başkanlarınca sosyal medya hesapları ile PKK/KCK terör örgütünün bazı basın yayın organlarında “Fırat Haber Ajansı ve Gençlik Yapılanması, Kadın Yapılanması v.b” üzerinden halkı sokağa çıkıp terör eylemleri gerçekleştirmeleri yönünde çok sayıda yaptıkları çağrılar üzerine Ankara Cumhuriyet Başsavcılığımız Terör Suçları Soruşturma Bürosunca başlatılan soruşturma kapsamında Ankara merkezli 7 ilde, 25.09.2020 tarihinden geçerli olmak üzere (82) şüphelinin gözaltına alınmasına karar verilmiş, (20) şüpheli yakalanarak gözaltına alınmıştır” ifadelerine yer verildi.