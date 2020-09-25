Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı: 7 vekil hakkında fezleke düzenlenecek

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Kobani olayları ile ilgili operasyonda hakkında gözaltı kararı verilen 82 kişiden 20'sinin gözaltına alındığını, milletvekili olan 7 kişi hakkında da fezleke düzenleneceğini bildirdi.

Açıklamada, soruşturma kapsamında "Ankara merkezli 7 ilde, 25.09.2020 tarihinden geçerli olmak üzere 82 şüphelinin gözaltına alınmasına karar verilmiş, 20 şüpheli yakalanarak gözaltına alınmıştır” ifadelerine yer verildi. "Yakalanamayan 61 şüphelinin bir kısmanın PKK/KCK terör örgütünün dağ kadrosunda yer aldıkları, bir kısmının da yurt dışında olduğu tespit edilmiştir. Yurt içinde olduğu anlaşılan 1 şüphelinin de yakalanması çalışmalarına devam edilmektedir" denildi.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nın açıklamasında, Kobani olayları sırasında Halkların Demokratik Partisi (HDP) Merkez Yürütme Kurulu (MYK) üyesi ve halen HDP milletvekili olan 7 kişi hakkında da dokunulmazlıklarını kaldırılması için fezleke düzenleneceği belirtildi. Açıklamada, olaylar sırasında HDP MYK üyesi olan ve cezaevinde olan 4 kişi hakkında da soruşturmanın devam ettiği bildirildi.