Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Başbakanlık personeline yönelik yürütülen FETÖ soruşturması kapsamında 20 şüpheli hakkında gözaltı kararı verdi.

Ankara Cumhuriyet Ba\u015fsavc\u0131l\u0131\u011f\u0131, Ba\u015fbakanl\u0131k personeline y\u00f6nelik y\u00fcr\u00fct\u00fclen FET\u00d6 soru\u015fturmas\u0131 kapsam\u0131nda 20 \u015f\u00fcpheli hakk\u0131nda g\u00f6zalt\u0131 karar\u0131 verdi.G\u00dcN\u00dcN \u00d6NEML\u0130 HABERLER\u0130PARTNERSGK o paralar\u0131 iade ediyor! Ba\u015fvuru \u00fccreti yok...U\u015fakl\u0131 ev han\u0131m\u0131 \u00e7ay oca\u011f\u0131 a\u00e7t\u0131Kapadokya b\u00f6lgesini 2019\u2019da 4 milyon turist ziyaret etti
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