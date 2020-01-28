Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, ByLock kullanıcısı olduğu tespit edilen 21 şahıs hakkında gözaltı kararı verildiğini, şüphelilerden 10’unun yakalandığını bildirdi.

Ankara Cumhuriyet Ba\u015fsavc\u0131l\u0131\u011f\u0131, ByLock kullan\u0131c\u0131s\u0131 oldu\u011fu tespit edilen 21 \u015fah\u0131s hakk\u0131nda g\u00f6zalt\u0131 karar\u0131 verildi\u011fini, \u015f\u00fcphelilerden 10\u2019unun yakaland\u0131\u011f\u0131n\u0131 bildirdi.G\u00dcN\u00dcN \u00d6NEML\u0130 HABERLER\u0130PARTNERMetroda \u00e7\u0131lg\u0131na \u00e7eviren g\u00f6r\u00fcnt\u00fc!En g\u00fczel Naz\u0131m Hikmet s\u00f6zleriKaradeniz yaylalar\u0131 k\u0131\u015f mevsiminin t\u00fcm g\u00fczelli\u011fini yans\u0131t\u0131yor
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