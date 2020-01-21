Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, ByLock kullanıcısı olduğu tespit edilen 21 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildiğini, şüphelilerden 13’ünün yakalandığını bildirdi.

Ankara Cumhuriyet Ba\u015fsavc\u0131l\u0131\u011f\u0131, ByLock kullan\u0131c\u0131s\u0131 oldu\u011fu tespit edilen 21 \u015f\u00fcpheli hakk\u0131nda g\u00f6zalt\u0131 karar\u0131 verildi\u011fini, \u015f\u00fcphelilerden 13\u2019\u00fcn\u00fcn yakaland\u0131\u011f\u0131n\u0131 bildirdi.G\u00dcN\u00dcN \u00d6NEML\u0130 HABERLER\u0130 WhatsApp kullananlar dikkat! Silinen mesajlar\u0131 okuman\u0131n yolu ortaya \u00e7\u0131kt\u0131Ankara\u2019da trafik kazas\u0131: 1 yaral\u0131B\u00fcy\u00fckada\u2019da faytonlardan olu\u015fan tonlarca \u00e7\u00f6p gemiye y\u00fcklenip \u0130stanbul\u2019a ta\u015f\u0131nd\u0131
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