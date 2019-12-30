Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, DEAŞ silahlı terör örgütüne müzahir şahıslara yönelik operasyon kapsamında 5 Suriye uyruklu ve 1 Irak uyruklu olmak üzere toplam 6 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildiğini bildirdi.