Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Deniz Kuvvetleri Komutanlığında yürütülen FETÖ soruşturması kapsamında 20 şüpheli hakkında gözaltı kararı verdi. Şüphelilerden 10’u yakalandı.

Ankara Cumhuriyet Ba\u015fsavc\u0131l\u0131\u011f\u0131, Deniz Kuvvetleri Komutanl\u0131\u011f\u0131nda y\u00fcr\u00fct\u00fclen FET\u00d6 soru\u015fturmas\u0131 kapsam\u0131nda 20 \u015f\u00fcpheli hakk\u0131nda g\u00f6zalt\u0131 karar\u0131 verdi. \u015e\u00fcphelilerden 10\u2019u yakaland\u0131. Y\u0131llard\u0131r izini s\u00fcr\u00fcyorlard\u0131! \u0130lk izlere orada rastland\u0131\u0130\u015fte o bayra\u011f\u0131n \u00f6yk\u00fcs\u00fcBeton blok y\u00fckl\u00fc TIR'a \u00e7arpt\u0131: Hurda y\u0131\u011f\u0131n\u0131na d\u00f6nen ara\u00e7tan sa\u011f \u00e7\u0131kt\u0131\u00a0
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