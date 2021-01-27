Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, devletin güvenliği, iç veya dış siyasal yararları bakımından niteliği itibarıyla gizli kalması gereken bilgileri temin ederek açıkladıkları tespit edilen 2’si emekli albay 4 şüpheli hakkında gözaltı kararı verdi.
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, devletin güvenliği, iç veya dış siyasal yararları bakımından niteliği itibarıyla gizli kalması gereken bilgileri temin ederek açıkladıkları tespit edilen 2’si emekli albay 4 şüpheli hakkında gözaltı kararı verdi.
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, devletin güvenliği, iç veya dış siyasal yararları bakımından niteliği itibarıyla gizli kalması gereken bilgileri temin ederek açıkladıkları tespit edilen 2’si emekli albay 4 şüpheli hakkında gözaltı kararı verdi.
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, devletin güvenliği, iç veya dış siyasal yararları bakımından niteliği itibarıyla gizli kalması gereken bilgileri temin ederek açıkladıkları tespit edilen 2’si emekli albay 4 şüpheli hakkında gözaltı kararı verdi.